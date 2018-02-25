小資族投保求有再求好

2018年02月25日 01:12 中國時報 報導楊閔惠

根據人力銀行統計，有高達85％上班年輕族群想在農曆狗年後換個好工作，求得好薪資，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）提醒年輕族群若早作保險規畫，在轉職期間就能安穩保障個人。台灣人壽建議，年輕族群規畫保險觀念是求先有再求好，平時可養成定時定額投入，也可善用年終獎金等額外收入，提早規畫保險，再隨年齡增長，收入增加逐步補足個人的保障缺口。

根據台灣人壽內部的資料顯示，在23至30歲階段的族群投保占比最少，年輕人並非沒有購買保險的觀念，依《現代保險雜誌》2月號消費者壽險購買行為市調顯示，其實有62.9％的未婚人士未來想買保險，而年輕族群正是處在社會打拚黃金時期，且具有時間優勢，照顧好身體本錢首重健康及避免意外風險，建議可於年輕體況佳時，起步購買人生第一張終身醫療險保障，相對保費也較便宜。以後隨著收入成長加強醫療險投保，建議理想基本投保日額達新台幣2000元才有充足的醫療保障。

以年輕族群購買醫療主約「台灣人壽新健康滿分終身醫療保險（0501）」為例，該商品為豐富型終身醫療險，其保障項目包含住院、手術、治療處置、放射線診療、重大手術慰問保險金等多達11項的醫療保障，醫療給付總額上限高達3500倍，此外還提供無理賠增額保險金最高達到50％，保障加值不加價。而在65歲前不分疾病或意外皆享有1至6級殘廢生活扶助保險金。除了上述所提供之醫療保障外，投保此商品也包含了壽險的保障，相當適合正在打拚的年輕族群。

台灣人壽建議，小資族不妨將最近剛領到的年終獎金及紅包，利用網路投保管道購買「台灣人壽e富保利率變動型年金險」，可選擇以單筆或定期定額方式投入，即日起單筆刷卡最高可買新台幣100萬元，以宣告利率累積保單價值（2018年2月宣告利率為2.74％），小錢滾大錢，6年後就可擁有一筆圓夢基金。網路年金投保快速又方便，全年無休24小時均可投保，不限投保次數，最高累計保險費可達新台幣750萬元，逐步達成個人財富里程碑。

(中國時報)