一筆黑線條 蘊含十年功

2018年02月25日 01:12 中國時報 報導何志平

吳日勤，《時光機》，2016，油畫。 照片提供富家大吉藝術

吳日勤的油畫作品色彩鮮明，縹緲中恣意揮灑書法筆觸，以黑色線條運用在畫布空間上，有神來之筆的效果，讓西方油畫呈現出東方抽象藝術。

藝評家蕭瓊瑞曾說：「藝術的學習，極似宗教的修行，大抵都從心靈的觀照出發，有人昂然飛揚，有人沉潛自在。」這段話用來形容吳日勤東方抽象的創作頗有契合之處。擁有英國東倫敦大學藝術研究所博士，曾任教於國立台灣藝術大學的他算是學院派的翹楚，從不到10歲開始學習書法、國畫到國外求學、習畫，自我流放式的於紐約、倫敦14年，吸吮著西方繪畫的養分，讓他的藝術細胞中蘊含著東西方融合的創作靈魂。

文化融合 創作新樂園

玄奘大學助理教授陸承石形容初看吳日勤的畫很難不被其氣勢雄邁的筆刷線條所吸引，其時而渾厚；時而蒼勁，時而虛渺；時而糾結，皆能簡易地被連結到書法藝術或禪學。的確，吳日勤的油畫作品鮮明色彩中洋溢著縹緲、恣意揮灑的東方元素－書法。他對以書法為基底的黑色線條運用在由色塊堆疊出的畫布空間上，有著神來之筆的特殊效果，也讓西方油畫呈現出東方美學式的抽象藝術。

西方繪畫藝術從馬蒂斯解放色彩，畢卡索解放線條後，成就了後來康定斯基的抽象藝術。然而，異質文化的融合對這些大師及先驅們的成就有著不可磨滅的價值，自此東西文化的融合、創作就成為藝術家們爭相開拓與創新的新樂園。其中書法絕妙的意境和豐美的底蘊是國際抽象藝術最早關注到的，廿世紀初法國畫家哈同是最早運用東方書法油畫表現而獲得高度重視。哈同擅長在塗好色塊的油畫上，簡單、俐落的運用宛如中國書法般的粗黑線條，創造出平衡又具詩意的畫面。哈同曾說：「我所表現的世界，並不是從自然的世界中取下一角，而是自創出一個完全『自我』的獨立宇宙。」

相較於吳日勤厚實的書法底蘊與國畫涵養，他在運用書法的靈動性上更為巧妙、更富文化性。不過在評論其帶有強烈暗示性的東方風格抽象畫時，不能忽略他大膽、鮮豔且自信的高彩原色運用，不論是襯底的紅、黃、藍等色塊形成刷痕及肌理的效果外，其色面的鋪陳上也可以看出平衡的秩序感，讓觀畫者可以感受他內心狂熱又隱密的情感。再加上看若隨興亦或得意忘形的粗大黑色線條，似是而非又彷彿依循東方書法軌跡的脈絡，讓吳日勤的作品豐富了東方抽象的具體內涵。

抽象元素 萃取自書法

台灣著名收藏家陳柏安認為，吳日勤畫中如遊龍般的黑色線條有些好似不規則的幾何圖形，有些又接近中國山水畫表達的神韻，有些更如唐代氣勢恢宏的狂草，讓觀者不由得隨之心神嚮往。他說，西方傳統繪畫中黑色向來甚少被使用，吳日勤的畫中黑色不但成為要角，而且透過巧妙、適當的排列與放置，讓黑色在畫布上展現迷人的風采。除了作品精湛華麗外，我更欣賞他對台灣土地的熱愛，因為吳日勤曾說：「我是一個在臺灣出生的藝術創造者，我能做的、是真實的為台灣這塊土地貢獻，呈現屬於吳日勤式在地發展的個人藝術語彙，於此確立自我的核心藝術思想，以及人生終極使命！」陳柏安如是說。

吳日勤曾在大型個展「底蘊-台灣書寫」時表示，我所謂的當下影像書寫，是在那千萬分之一秒的剎那間，經由人類直覺表達，儘可能用一次性筆觸，所繪寫而成的影像書寫。而「書寫」是畫筆當下一次性書寫的線條，或用具象或曖昧的造型符號，表達內心直覺的造型。吳日勤的闡揚，精確描繪他創作時的直觀性與精確性，然而當你近距離觀看他的畫作時，仍能感受出其從中國書法中萃取抽象元素用於創作，尤其刷痕形成的流暢軌跡，雖是一次性的筆觸完成，但其間卻蘊含數十年的經驗累積與無數珍貴記憶片斷的融合，使作品的造型與風格極為鮮明。這樣的成就毫無懸念的讓吳日勤成為當今台灣畫壇中生代創作型的代表性人物。

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(中國時報)