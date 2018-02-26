取消國家主席連任限制！陸修憲 為習近平續任鋪路

2018年02月26日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

中共中央委員會修憲建議要點

中國共產黨中央委員會25日提出修憲案，憲法序言將新增「習近平新時代中國特色社會主義思想」、設立各級監察委員會、刪除國家主席「連任不得超過2屆」的規定。待大陸全國人大通過修憲案後，習近平於2023年完成國家主席第二個任期後，將有機會繼續連任。

黨政軍三位一體

新華社報導，中共中央25日公布「關於修改憲法部分內容的建議」共21點，其中最令外界關注的，就是修改第79條─「中華人民共和國主席、副主席每屆任期同全國人民代表大會每屆任期相同，連續任職不得超過兩屆。」取消了連任限制。

大陸《環球時報》昨發出社評支持修憲，稱近20幾年形成了中共中央總書記、國家主席、軍委主席「三位一體」的領導體制，這次修憲取消對國家主席的任期限制，有助於保持「三位一體」，但不意味恢復國家主席職務終身制，因為大陸已解決黨和國家領導層依法有序更替的問題。

目前中共總書記、中央軍委主席的職務並無任期限制，進一步取消國家主席任期限制後，將讓在十九大時未指定接班人的中共政權，極可能由習近平在二十大後繼續一手掌握黨、政、軍最高權力。

與毛鄧地位並列

修憲建議還包括在憲法序言第七自然段中「在馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和『三個代表』重要思想指引下」，修改為「在馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、『三個代表』重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想指引下」。

外界注意到，三個代表是江澤民提出，科學發展觀是胡錦濤所提，但在新舊憲法版本都未冠名，習近平在任內將其思想入憲，且與毛鄧地位並列。

設立各級監委會

此外，憲法第一條第二款「社會主義制度是中華人民共和國的根本制度」，後增寫一句：「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」。

憲法第三章「國家機構」中新增第七節「監察委員會」，明定「各級監察委員會是國家的監察機關」、「監察委員會由主任、副主任和委員組成，主任每屆任期同本級人民代表大會每屆任期相同。國家監察委員會主任連續任職不得超過2屆」、「國家監察委員會是最高監察機關」、「監察機關辦理職務違法和職務犯罪案件，應當與審判機關、檢察機關、執法部門互相配合，互相制約」等5條條文。

憲法第27條增一款，作為第三款：「國家工作人員就職時應當依照法律規定公開進行憲法宣誓」。

(中國時報)