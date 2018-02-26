新北民調 侯友宜完勝綠天王

2018年02月26日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

新北市長選情調查

新北市選情白熱化，根據旺旺中時媒體集團最新民調，對於年底新北市長選舉，國民黨若推新北市副市長侯友宜出馬，將完勝所有民進黨天王，差距最小的是閣揆賴清德，但仍輸侯友宜18個百分點，其次是前閣揆蘇貞昌，藍營若推前台北縣長周錫瑋，蘇與賴則有小勝機會。

國民黨預計最遲3月25日確定新北市長提名人選，已表態參選者有周錫瑋、前新北市議員金介壽，侯友宜雖被認為最具勝算，但並未明確表態。民進黨在新北市的人選也未定。

藍3人選 侯獲51.4％支持

根據旺旺中時委託艾普羅公司所做的「新北市長選情調查」，今年底的新北市長選舉，約有近7成民眾會去投票，其中有59％受訪者表示「一定會」去投，10.6％的民眾「可能會」。

國民黨3位可能人選中，侯友宜獲51.4％民眾支持、周錫瑋21.8％、金介壽1.7％，表明都支持者有0.2％，都不支持或者會投廢票的有8.4％，另有16.5％受訪者無反應。

民調也顯示，如果國民黨在新北市提名侯友宜，即使民進黨徵召黨內天王參選，碰上侯友宜也是輸，在各年齡族群中都是完勝，就連20至29歲的年輕族群也不例外，差距最小的是賴清德，兩人PK，支持率為53.5％比35.7％，侯勝賴17.8個百分點；其次是侯友宜PK蘇貞昌，為53.8％比33.6％，侯勝蘇20.2個百分點。

菊賴蘇游 支持率皆輸侯

即使對上綠營「南霸天」陳菊，也是57％比30.7％，侯友宜大勝26.3個百分點；上次新北市長選舉游錫堃僅小輸朱立倫2萬多票，但侯、游對決為61.4％比24.5％，游的支持度不到侯的一半。

不過國民黨在新北市若是提名周錫瑋，局勢就可能改觀，周錫瑋能夠打敗游錫堃（49.6％比30.4％）和陳菊（44.7％比37.3％），但對上賴清德和蘇貞昌則是輸，周蘇對決為40.8％比42.1％，周小輸1.8個百分點， 周賴對決為39.2％比42.4％，周則是輸了3.2個百分點。

(中國時報)