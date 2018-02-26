14A總裁彭淮南 揮別央行！退休驕傲告白 台灣物價穩定且低

14A總裁彭淮南 揮別央行！退休驕傲告白 台灣物價穩定且低
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中國時報
／台北報導
央行總裁彭淮南（右一）21日主持任內最後一次理監事會後記者會，離去前央行記者特別準備蛋糕慶祝。（王德為攝）
央行總裁彭淮南結束最後一天的公務員生涯，向守候多時的媒體揮手致意。（陳怡誠攝）
彭淮南大事紀

任期橫跨4任總統、15位閣揆、7305個日子，中央銀行總裁彭淮南的公職生涯在昨日畫下句點，正式退休。被問到任內最驕傲的事，他說，台灣物價低且平穩，每年波動幅度很小，這是他擔任央行總裁最高興的事，央行做到了。

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橫跨4任總統 15位閣揆

退休後的彭淮南將轉任無給職央行顧問。問他卸任心情為何，轉任顧問後的生活會否不同？彭淮南說：「心情很好，但今天因為有你們（媒體）守候，所以才比較早下班」；至於明天的事，「那要明天才知道」。

彭淮南1998年2月臨危授命接下央行總裁，至今滿20年，任內化解亞洲金融危機、首次政黨輪替、全球金融海嘯及量化寬鬆等危機，奠定外匯殺手的封號，並得到全球金融雜誌14度「A」級央行總裁，今年更榮獲中央銀行業務出版社終身成就獎。

任期的最後一天，彭淮南維持「全年無休」的工作狂風格，早上5時45分就與夫人賴洋珠到大安森林公園運動、做早操，6時55分返家用完早餐後，隨即準備赴央行上班，9點前就到央行，待到下午5點34分驅車離開。

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座車離開時，彭淮南下車與現場等候的媒體道別。他說，感謝長官給他機會，他在央行服務超過43年，加上在台銀、中信局及中國商銀，共約51年4個月，超過半世紀，能與專業且敬業的央行同事工作，是最大榮幸。

「我第一個工作是銀行員，最後一個工作還是銀行員！」彭淮南憶起超過半世紀的職涯時，語帶哽咽，話彷彿卡在喉頭。媒體又問，感謝了這麼多人，要不要對夫人講些感性的話？只見彭淮南露出靦靦神情，直說「我們不說這個」，講公事就好。

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問及任內最驕傲之事，彭淮南說，台灣物價長年來講，在全世界表現相當好，它漲幅很低，每一年跟每一年的波動幅度小，雖然有些人不懂珍惜，還嫌物價沒漲，但這是他當央行總裁覺得最高興的事情，「央行做到了」。

對於今日央行總裁交接，子弟兵楊金龍將接下總裁大位，能否像他一樣表現這麼好？彭淮南幫楊金龍先打氣，「他會是很好的總裁」，強調楊金龍在央行工作近30年，各方面的歷練都相當豐富，也是央行總裁的最佳人選。

(中國時報)

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