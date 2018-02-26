固執的老長官 是有溫度的人

2018年02月26日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

「那一天，總裁打電話給我，說我讓他很有面子！」合庫金控董事長雷仲達在中央銀行服務近30年，在他眼中的這位「老長官」，有些固執，但並非不近人情，「其實他是個有溫度的人」，對於並肩的部屬們，就像哥兒們。

雷仲達說，彭淮南專業掛帥，在經研處累積的底子，讓他可以用專業說服每任總統，提供專業的建議；他擇善固執，一心一意只想著為這個國家做事，清廉自持，從來不想央行總裁外的工作，各種誘惑都往外推。

2005年間，雷仲達離開央行，轉戰高雄市財政局。雷仲達憶起，彭淮南當時把他找去，其實相當擔心他，因為地方生態沒像在央行工作那麼單純，要他多考慮，「他不太會講好聽的話，但那份掛念你感受得到」。

離開央行後，有一天，雷仲達接到彭淮南電話，「雷達（彭對雷的暱稱）啊！你今天讓我很有面子」，原來是時任台南市長的賴清德，聽聞雷仲達很好用，要彭淮南幫他推薦央行人到台南工作。雷仲達說，聽總裁的語氣，是種為央行爭光的驕傲。

離開高雄市財政局後，雷仲達因生涯規畫，許久沒跟彭淮南聯絡，有天他接到彭淮南的電話，劈頭就罵他「雷達啊！你沒意沒思！」讓雷仲達相當不好意思，深怕他沒工作，彭淮南還要雷仲達快回央行上班。

擔任合庫金董事長後，雷仲達也擔任央行理事，在彭淮南最後一次主持理監事會時，向所有理事介紹這位子弟兵，「雷達啊！你總算回來央行了！敬一下大家」，話聽在耳裡，感動在心裡，那是老長官的真誠。

曾經也要彭淮南再考慮一下，是否繼續擔任央行總裁、為國奉獻，不過彭淮南告訴他「話已經講了，我一定得說到做到」。對自己講過的話誠信不阿，是彭淮南一向的風範，也是雷仲達對這位「人生導師」最中肯的評價。

(中國時報)