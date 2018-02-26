新台幣匯率 彭神念茲在茲

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中國時報
／台北報導

卸任前夕，中央銀行總裁彭淮南不改重炮本色，講到最在意的匯率，罕見爆氣回嗆「有些人就是很偏執，你跟他溝通也沒用」，也提及近期新台幣升值的最大推手，就是賺很大的電子業，「每天都在賣美元、賣很多」。

彭淮南任央行總裁20年，訂出不接受媒體專訪的鐵律，外界若想知道央行的真實想法，除了彭淮南赴立法院財委會備詢，就只能在每季的理監事會後記者會，想要在這些場合外聽到彭淮南開金口，並不容易。

不過提到新台幣匯率，這位「新台幣先生」還是有話要說。他說，貿易條件影響匯率，舉例像是原油進口價格下滑，分母變小，中油進口相同數量原油，付的美元少了，代表貿易條件改善，美元需求減少，新台幣就升值。

至於近期新台幣升勢猛烈，外界擔心影響出口表現，彭淮南說，去年出口表現好，電子業賺很多錢，在外匯市場賣美元的就是他們，「每天都在賣美元、賣很多」，這才是新台幣升值的最大壓力。

彭淮南也提到，台灣的國際收支連30季淨流出，代表民眾有錢到國外投資，「全部由中央銀行持有才麻煩」，但每回要求同仁說明，每次還是看到大家在算金融帳外流等於幾棟台北101（造價），「這真的很無奈」！

彭淮南說，台灣是經常帳順差的國家，因為賣的比買的多，對外淨債權必然增加，透過貿易出超、出口商賺了錢，再到海外投資，收支可以互相抵銷，這是個恆等式，倘若是民間持有，就是金融帳淨流出，如果是央行持有，就會反映在外匯存底之上。

物價方面，面對近期衛生紙搶購熱潮，彭淮南說，台灣物價low and stable（低且穩定），「還有人擔心物價不漲耶」，且消費者物價指數（CPI）裡面，健保、捷運、水電、學費約16.6％的權數不太動，不必擔心。

(中國時報)

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