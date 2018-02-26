央行總裁「沒有說真話的權力」

2018年02月26日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

從外匯殺手到14A總裁，中央銀行總裁彭淮南退休了，他有所為也有所不為，任內立下「三大堅持」，包括不開放國內新台幣NDF交易、外匯存底不挪做主權基金，以及不接受媒體專訪，守到退休最後一刻都沒讓步。

彭淮南接央行時，正值亞洲金融危機，看著國際巨鱷索羅斯狙擊泰銖、馬幣，他選擇關閉國內法人間的新台幣NDF市場，當時也因而有效的穩定匯價，帶新台幣走出被狙擊的風暴，更奠定他的「外匯殺手」封號。

彭淮南不止一次表示，國內法人的外匯避險工具足夠，有遠匯也有選擇權等，諸如人民幣NDF等不涉新台幣的第三外幣和國外法人、聯行交易都不在此限，所以在他任內，堅持NDF就是禍首，沒有重開必要，這是底線。

除NDF外，彭淮南更守住了外匯存底，尤其每隔幾年，就有動外匯存底設立主權基金（SWF）的構想，彭淮南到卸任前，都堅持主權基金操作與風險承受度和外匯存底不同，央行絕不允許用外匯存底籌設主權基金。

在彭淮南眼中，外匯存底與主權基金都是全民資產，但外匯存底投資標的須具備高度的安全性及流動性，不宜承擔高風險，報酬率必然較低，這主權基金不同，在他任內，任何人想動外匯存底的歪腦筋，門都沒有。

擔任央行總裁20年，彭淮南一直是好評度及知名度最高的官員，但不上電視、不接受專訪，卻是他上任後訂出的內規，因為央行政策就像雙面刃，只要傾斜，必定有人受傷，所以只要用專業判斷就好，多說無益。

彭淮南低調的個性，是因他深知央行總裁沒有說真話的權力，多說多錯，不如不說，所以不管誰約專訪，央行都有標準答案：「總裁任內絕不接受任何媒體專訪」，一守20年，如果有問題，理監事會後的記者會見。

(中國時報)