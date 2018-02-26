新聞透視－任期延續 凸顯習統一決心

中共修憲排除習近平（右）未來連任國家主席的障礙，凸顯習對解決台灣問題的決心。圖為2015年11月7日在新加坡舉行馬習會。（中新社）

友善列印
中國時報
習近平重要涉台談話

中共中央委員會建議刪除大陸憲法對國家主席的任期規定，為中共總書記習近平在二十大後續任國家主席鋪路。中共十九大報告中，習將「完成祖國統一」列為「三大歷史任務」之一；現又排除連任國家主席的障礙，凸顯習對解決台灣問題、實現兩岸統一的堅定決心。

列三大歷史任務之一

回顧習近平掌權以來重要涉台談話，在他2012年底中共十八大接掌總書記後，隔年10月在印尼APEC會晤我方領袖代表蕭萬長時就說：「兩岸長期存在的政治分歧問題終歸要逐步解決，總不能將這些問題一代一代傳下去。」當時就有分析指出，習已定下「任內解決台灣問題」的首要目標。

蔡英文當選總統後，2016年3月大陸全國兩會期間，習近平出席人大上海團組會議時強調，「我們將堅決遏制任何形式的台獨分裂行徑，維護國家主權和領土完整，絕不讓國家分裂的歷史悲劇重演」。為民進黨和小英明確畫下反對台獨的底線。

明確畫下反台獨底線

去年底中共十九大報告中，習近平將「解決台灣問題、實現祖國完全統一」與「中華民族偉大復興、中華民族根本利益所在」連繫起來，凸顯中華民族偉大復興，須建立在兩岸統一基礎上。

從「三大歷史任務」到「中華民族偉大復興」，解決台灣問題已然成為習近平執政的重要目標。而既然完成統一是要追求中華民族整體利益，就必然是一件長期的工作，況且習近平強調的是和平統一，不是武統；是兩岸心靈契合的統一，不是徒具形式的結合。

民進黨須解兩岸僵局

解除了國家主席任期的限制，習近平無論是大陸內部改革、繼續推動反腐、實現大國崛起，或解決台灣問題，都將有更充足的時間和空間運作，對台政策也將展現更強的自信和彈性。

對蔡英文政府而言，無論小英2020年是否連任，民進黨終要面對強勢崛起的大陸及權力穩固的習近平，與其迴避不願面對，或不切實際地認為「大陸必然會往民進黨靠攏」，不如把握機會，積極尋求兩岸共同政治基礎和交集，化解兩岸僵局，才是人民之福。

(中國時報)

取消國家主席連任限制！陸修憲 … 藍稱模糊空間小 綠指民眾更反感

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。