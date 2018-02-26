藍稱模糊空間小 綠指民眾更反感

2018年02月26日 04:10 中國時報 周毓翔 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

中共修憲擬取消國家主席、副主席兩任任期限制，被視為替習近平無限期留任鋪路。熟悉兩岸事務的國民黨立委楊鎮浯認為，若習近平成為空前的絕對權威，對台灣壓力會越來越大，兩岸模糊空間越來越小，很多事情會被逼著到檯面上討論。

據了解，去年中共在北京召開十九大前，國安會與陸委會等當時即研判，中共中央委員會有可能在十九大前後建議修憲，讓國家主席習近平的任期可以延長。

總統府發言人林鶴明昨表示，府方已注意到相關訊息，會持續關注，但不便評論。民進黨發言人鄭朝方也表示，民進黨目前暫無評論。

楊鎮浯指出，新華社是高度受政府主導的媒體，且是共產黨中央委員會的消息，可能是習本人也有意願，而選擇在此刻拋出這議題，可能是習在測試聲望達到巔峰的風向球，能否推成，還需要觀察共產黨內的反撲，對黨內其他權力份子丟出的信號，接著就是政治角力。

從兩岸角度來看，楊鎮浯認為，若習近平獲得大陸人民的支持，取得無上的權力，同樣也必須承擔更大的責任。兩岸事務上，習可能必須做出更明確決定，訂出更明確期程，屆時兩岸間的模糊空間越來越小，台灣壓力會越來越大，會造就「很現實的政治局勢」。

民進黨立委黃偉哲表示，習近平的做法有如當年國民黨在戒嚴時期的做法，共產黨突然走回國民黨的老路，做法有點奇怪。

黃偉哲稱，不知中共為何在承平時期做這樣的事，對大陸是好是壞還要觀察；在世界各國走向民主化時，他們卻效法國民黨威權做法，「這樣只會讓台灣人民更反感。」

(中國時報)