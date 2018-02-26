藍稱模糊空間小 綠指民眾更反感

友善列印
中國時報
／台北報導

中共修憲擬取消國家主席、副主席兩任任期限制，被視為替習近平無限期留任鋪路。熟悉兩岸事務的國民黨立委楊鎮浯認為，若習近平成為空前的絕對權威，對台灣壓力會越來越大，兩岸模糊空間越來越小，很多事情會被逼著到檯面上討論。

據了解，去年中共在北京召開十九大前，國安會與陸委會等當時即研判，中共中央委員會有可能在十九大前後建議修憲，讓國家主席習近平的任期可以延長。

總統府發言人林鶴明昨表示，府方已注意到相關訊息，會持續關注，但不便評論。民進黨發言人鄭朝方也表示，民進黨目前暫無評論。

楊鎮浯指出，新華社是高度受政府主導的媒體，且是共產黨中央委員會的消息，可能是習本人也有意願，而選擇在此刻拋出這議題，可能是習在測試聲望達到巔峰的風向球，能否推成，還需要觀察共產黨內的反撲，對黨內其他權力份子丟出的信號，接著就是政治角力。

從兩岸角度來看，楊鎮浯認為，若習近平獲得大陸人民的支持，取得無上的權力，同樣也必須承擔更大的責任。兩岸事務上，習可能必須做出更明確決定，訂出更明確期程，屆時兩岸間的模糊空間越來越小，台灣壓力會越來越大，會造就「很現實的政治局勢」。

民進黨立委黃偉哲表示，習近平的做法有如當年國民黨在戒嚴時期的做法，共產黨突然走回國民黨的老路，做法有點奇怪。

黃偉哲稱，不知中共為何在承平時期做這樣的事，對大陸是好是壞還要觀察；在世界各國走向民主化時，他們卻效法國民黨威權做法，「這樣只會讓台灣人民更反感。」

(中國時報)

新聞透視－任期延續 凸顯習統一… 習近平可能無限期在位

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。