習近平可能無限期在位

中共總書記習近平黨內地位已超過江澤民和胡錦濤，與毛鄧看齊。圖為2015年9月習近平（左一）、江澤民（左二）、胡錦濤（左三）出席抗日戰爭勝利70周年紀念大會。（中新社）

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中國時報
／綜合報導

中共第十九屆中央委員會第三次全體會議今在北京登場，然而中共中央委員會昨公布對3月全國人大會議修憲的建議，其中包括刪去「國家主席、副主席任期不超過兩屆」的表述，路透報導稱，這是為大陸國家主席習近平無限期在位鋪路。

新華社昨刊登中共中央委員會的修憲建議，其中包括刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」的表述，這意味解除了習近平的連任限制；同時也將「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入憲法。

路透報導指出，習近平今年64歲，目前他第一個任期即將結束，他將在3月的全國人大會議上，正式獲選為國家主席，展開第二任期。據現有大陸憲法，習近平應在經過兩任共10年的任期後，辭去國家主席職務。總書記與軍委主席的任期雖沒有明文限制，但依慣例最多也是10年任期。

報導稱，此次中共中央委員會的修憲建議，是為習近平量身訂做，在刪除兩任的限制規則後，習近平可能無限期留任國家主席。

《紐約時報》則報導稱，此舉顯然是最為戲劇性的跡象，表明習近平對於繼續掌權有強烈的野心，在他之前的兩任國家主席胡錦濤和江澤民都在兩屆任期期滿後進行了權力交接。同時也證實習近平已經積累了足夠的權力，得以改寫制約中共領導人的規則，這些規則是為了防止再次出現類似對毛澤東的個人崇拜。

此外，「習近平新時代中國特色社會主義思想」入憲，與毛澤東和鄧小平這些備受尊崇的名字並列。然而其中唯有毛澤東與習近平有「思想」表述，意味著習近平地位將比肩毛澤東。

(中國時報)

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