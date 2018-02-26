兩岸政策 應主動積極調整

2018年02月26日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／台北報導 ／台北報導

中共中央委員會昨公布修憲建議，其中包括解除中華人民共和國主席、副主席「連續任職不得超過兩屆」的限制。中國文化大學社科院長趙建民表示，若大陸國家主席習近平連任第三屆，在習手裡，大陸經濟將超越美國，成為全方位的強國，在此背景下，台灣政府期待大陸對兩岸關係採取柔性政策，是不切實際的，應當主動積極調整兩岸政策來應對。

政治大學國關中心主任寇健文表示，集總書記、軍委主席、國家主席三位一體的大陸最高領導人，其實就相當於西方實權總統制的總統，既是國家象徵，也是三軍統帥，還是最大黨的領袖。但總書記與軍委主席沒有明文連任限制，唯獨國家主席有只能連任一次的限制。

寇健文認為，刪除「連續任職不得超過兩屆」是一個非常強的信號，可合理推斷習近平將在中共二十大繼續連任，「否則他不需要修憲」。同時也意味著，只要習近平願意，他就可以終身擔任最高領導人，這已接近毛澤東時代的「終身制」。

趙建民則表示，去年十九大後，他到大陸走一圈發現，習近平將連任第三屆已是大陸學界共識。他們認為大陸改革已進入深水區，不是十年之功可完成，有相當高民意支持習繼續連任。

他認為，此次修憲是展現其連任意圖，但習近平第二屆任期才剛開始，尚無法完全下定論。若未來2、3年內，沒有接班人浮出水面，那習近平繼續連任的可能性就會大為增加。

至於台灣該如何應對？趙建民表示，若習近平連任第三屆，在習手裡，大陸經濟將超越美國。現在就有很多人認為大陸在某些國際領域的影響力已超越美國。

他認為，習近平已超越江澤民、胡錦濤，未來還可能超越鄧小平，在大陸政治、經濟、外交、軍事各方面都如此強大的背景下，台灣政府期待大陸採取彈性、軟化的政策，是不切實際的，應該主動積極調整兩岸政策來應對。

(中國時報)