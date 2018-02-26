陳明通回鍋！包道格評蔡 想強硬回擊北京

包道格（資料照片）

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中國時報
／綜合報導

內閣改組，陳明通回鍋陸委會接掌主委，中評社引述卡內基國際和平基金會副總裁、前美國在台協會台北辦事處處長包道格分析，這項人事調整，顯示蔡政府想更強硬地回擊北京最近的施壓戰術，因陳明通是活躍人士（activist）。

有輿論認為，陳明通有兩岸交往經驗，蔡英文將仰賴陳發現與北京溝通的方式，但包道格不以為然。

包道格指出，如果陳明通強烈的綠營色彩能發現取代「九二共識」的新操作空間，上述說法才是正確的。不過目前讓人感覺到的，只是蔡政府對於北京在外交、軍事和經濟上施壓的受挫感。

哈佛大學費正清中國研究中心台灣研究小組主任戈迪溫表示，他不認為最新的內閣改組會對蔡英文的政策或兩岸關係產生明顯的影響；新的人事任命不會改變大陸的態度。

戈迪溫指出，與蘇起或蔡英文在陸委會任職期間相比，張小月的姿態很低，這在很大程度上是因為自從蔡英文當選以來，陸委會幾乎沒什麼可做的。張小月的繼任者陳明通是一名學者，作為民進黨人，陳在陳水扁執政末期擔任陸委會主委。「似乎有理由相信，陳明通被任命是為了滿足那些主張對大陸採取更強硬立場的人。」

布魯金斯學會東北亞政策研究中心主任卜睿哲對《外交家》網站說，在台灣的兩岸和對外政策，蔡英文是決定者。蔡的下屬在如何表達和實施那些政策方面或許會有變化，但政策終歸是蔡英文的政策。

(中國時報)

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