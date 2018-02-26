藍軍嘉市長初選 黃敏惠出線

2018年02月26日 04:10 中國時報 周毓翔 、 呂妍庭 ／綜合報導 ／綜合報導

嘉義市長涂醒哲

嘉義市議長蕭淑麗

國民黨嘉義市長民調初選結果出爐，嘉義市議長蕭淑麗退黨後，由嘉義前市長黃敏惠與前青輔會主委李允傑競爭，最後由黃勝出，將代表國民黨與民進黨現任市長涂醒哲及蕭淑麗奮力一戰，三強鼎立局勢大致底定。已預見泛藍分裂的黃敏惠說，已有打最艱困選戰的心理準備；蕭淑麗則重申，「無黨心更寬、無黨路更廣」。

三強競逐 態勢確立

國民黨嘉義市長初選民調25日公布結果，國民黨組發會主委李哲華表示，依據民調拆封結果，由黃敏惠勝出，但依照雙方共識，實際數據內容不對外公布，僅公布勝敗結果。對於蕭淑麗退黨參選，他表示，會依照程序處理，「既然選擇割袍斷義，只能彼此祝福。」

黃敏惠此次回鍋再選市長，她表示，縱使參選過，但時空環境不同，嘉義市是綠大於藍，特別嚴峻，這次再投入選舉，「是因為我愛嘉義市」，她觀察到民進黨執政以來，嘉義市已經變成後段班，「大家都受夠了」，她這次帶著使命感來，要讓嘉義市變更好，依照過去執政經驗，她有信心在短時間內讓市政由谷底反彈，即使這場選戰非常艱困，但「危機就是轉機」，她會背水一戰。

對於黃敏惠的勝出，涂醒哲和蕭淑麗卻顯得毫不意外，2人異口同聲說，對國民黨自家的事沒興趣；涂醒哲更維持一慣態度「不予置評」，並表示「政績最重要」，會用政績和實質建設贏得選民認同，爭取支持連任。

涂喊用政績拚連任

至於已退黨的蕭淑麗除恭喜黃敏惠贏得初選，也說「是預料中的事」，希望這是一場君子之爭，不要再有任何惡意攻擊、不實的抹黑與中傷，「不要跟吳敦義主席一樣說謊」，似乎對日前吳敦義兩度針對她放話仍十分在意。

李允傑稱民調應檢討

蕭淑麗雖獲得部分泛藍無黨籍議員相挺，但少了國民黨奧援，加上黃敏惠分散票源，蕭淑麗選情勢必受到衝擊；不過，她也重申這是一條3年多前未走完的市長路，會全力以赴，訴諸民意，爭取更多市民的支持。

李允傑昨表示，初選是君子之爭，既然由黃敏惠勝出就會全力支持黃敏惠，以大局為重，團結一致。不過，他也提醒黨中央全民調應該納入手機族，才可以測到青壯世代的民意，比較能符合民情。

(中國時報)