新聞透視－兩個女人掀戰 涂醒哲坐收漁翁之利

2018年02月26日 04:10 中國時報 呂妍庭

隨著嘉義市議長蕭淑麗宣布脫黨參選嘉義市長後，毫無意外，國民黨提名前市長黃敏惠參選，兩個女人的戰爭似乎將烽煙四起，讓朝連任之路邁進的民進黨籍市長涂醒哲「蹺腳捻嘴鬚」，無怪乎地方瘋傳，涂醒哲若順利勝選，最該感謝的女人不是自己的太太，而是2位對手。

涂醒哲執政3年多，政不通、人不和，政績與民調都低迷不振，不僅泛綠陣營對他迭有怨言，甚至綠營自己人都不挺他，讓綠營高層原本對涂醒哲競選連任感到憂心忡忡。不過，藍營茶壺內的風暴，形成蕭淑麗與黃敏惠的兩個女人戰爭，而涂醒哲過去的政績、民調也似乎不再那麼重要，只要兩個女人的戰況愈激烈，涂便可坐收漁翁之利。

嘉義市泛藍、泛綠基本盤約5比5，回鍋的黃敏惠對上堅持脫黨的蕭淑麗，讓藍營勢必走上分裂之路，加上黃敏惠家族和蕭淑麗所屬蕭家班的恩怨情仇也非一朝一夕，不只巷仔內的政壇人士如數家珍，市井小民也多少能說上幾段。儘管深知兩陣營梁子結得深，最早傳出黃敏惠還陷入長考時，不管是親蕭地方人士或部分國民黨同志，無不希望黨中央拿出魄力，全力整合協調，把握大好時機讓綠地變藍天。

可惜，支持者心聲似乎未達天聽，尤其黨主席吳敦義2度發言都惹怒蕭淑麗，絲毫未見國民黨所謂「以和為貴」的誠意，而目前藍營的處境正如一句俗諺，「贏贏賭搏到輸輸去！」

(中國時報)