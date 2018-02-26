陳菊挺黃偉哲 陳亭妃打阿扁牌

民進黨台南市長初選戰況激烈，立委黃偉哲在鄉親高喊「凍蒜」聲中上台。（程炳璋攝）

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中國時報
／台南報導
陳亭妃陣營25日在台南新營舉辦造勢大會，大打阿扁牌，並強調自己經得起考驗。（莊曜聰攝）

民進黨台南市長初選戰況激烈，黃偉哲25日在北區海安路上舉辦議員聯合造勢大會時，除高雄市長陳菊現「聲」力挺，屏東縣長潘孟安也到場表態支持。陳亭妃在新營舉辦溪北地區最後一場造勢大會大打「阿扁牌」，扁系立委高志鵬、陳水扁醫療小組發言人陳昭姿都上台力挺，還指陳亭妃是陳水扁支持的唯一人選。

黃偉哲陣營昨天在海安路上的聯合議員造勢大會，除動員1萬多人全力拉抬聲勢外，還找來陳菊現「聲」助陣，以播放錄音方式，拜託鄉親支持優秀、樸實的黃偉哲，引起現場一陣歡呼。

現場親賴派系的議員邱莉莉、郭清華、林志展、陳金鐘、唐碧娥等人輪番上台聲援，林宜謹與呂維胤搭檔主持，組成議員兵團助陣。屏東縣長潘孟安到場力挺，大讚黃偉哲在國會的好表現，連續16次得過評鑑第1的立委，是他過去在國會的好夥伴。

黃偉哲表示，最近因國會主任涉詐台商的事端，連遭文宣抹黑攻擊，行政院長賴清德大年初二回台南拜廟時，已為他抱不平；他還調侃地說，台南市尚負債700多億元，未來將延續賴清德持續還債的策略，節省市庫開銷，絕對不會像某陣營初選參選人玩「巧遇」的置入行銷。

陳亭妃在新營的造勢大會大打「阿扁牌」，高志鵬指出，他是代表陳水扁前來，陳亭妃是阿扁唯一支持的參選人，希望獲得綠營支持者共鳴；名嘴吳國棟對陳亭妃遭受的攻擊也感到不捨，要民眾擦亮眼睛，選擇真正「愛台灣」的人當市長，而不是只想藍綠通吃的政客；前立委王幸男更呼籲有官司疑慮的參選人應該退選。

陳亭妃除夕夜曾在臉書po出探視前總統陳水扁的照片，引發討論，昨天她再度打出「阿扁牌」，並強調從政20年來，正派清廉，經得起考驗與選民檢視。

(中國時報)

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