徐巧芯嫁了 「偏心也要偏巧芯」

2018年02月26日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

準備投入國民黨台北市議員初選的馬辦發言人徐巧芯，昨天舉行婚禮，嫁給「網路溫度計」總監劉彥澧。前總統馬英九擔任證婚人，妙語如珠，笑翻全場，馬英九更引用蔡英文總統的「梗」，要新郎「偏心一定要偏巧芯一個，巧芯是你心裡最軟的一塊。」

徐巧芯是國民黨最具知名度的年輕代表，婚禮冠蓋雲集。除馬英九外，新北市長朱立倫、國民黨副主席郝龍斌都到場致詞，立委費鴻泰、賴士葆、蔣萬安、王育敏、曾銘宗等人亦來祝賀。

適逢選舉年，婚禮瀰漫著政治味。除徐巧芯在拚初選，同樣力拚國民黨台北市議員初選出線的李明賢、鍾沛君及游淑慧也來參加婚禮；代表國民黨參選台中市長的盧秀燕及有意爭取台北市長提名的丁守中、鍾小平也都在。

全場最吸睛仍是馬英九，他證婚時，先虧劉彥澧跟徐巧芯不同，不是國民黨青年軍訓練出身，但是劉父祖籍湖南，與他祖籍相同，「這樣我們敵意減少很多」。朱立倫致詞時則替劉講話，「彥澧雖然不是青年團，但待過我競選團隊，訓練應該不下青年團，『不是黃埔也是官校』。」

馬英九稱讚徐巧芯，在太陽花學運時，她自發懶人包，「凸顯反服貿的太陽花學運多麼荒謬。」郝龍斌也稱讚徐巧芯能很快分析複雜的政治議題，「我也有點私心，希望巧芯當我的媳婦，但我兒子還太小，她不能等，我就不能達成願望，恭喜彥澧，You are champion！」

(中國時報)