柯捧場綠營春酒 姚酸是最後一次

民進黨台北市黨部春酒25日舉行，爭取民進黨台北市長提名的呂秀蓮（左）與姚文智（右）一同敬酒爭取支持。（方濬哲攝）

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中國時報
／台北報導

民進黨立委姚文智批評台北市長柯文哲沒為平反228事件努力，讓柯直呼「不要做意識形態操弄」，引發姚不滿反擊，指柯的說法跟過去威權統治者一模一樣，火藥味濃厚。兩人25日晚間皆受邀出席民進黨北市黨部春酒，但柯卻「遲到」2小時，被解讀為刻意避開與姚同台，柯對此強調，「沒那麼多陰謀。」

姚文智日前參與228事件紀念遊行，他批評柯文哲該做的都沒做，結果遭柯反指228需要紀念，但不要做意識形態的操作。姚文智昨不滿反嗆，31年前他參加228活動，就聽到國民黨說「不要再拿意識形態做文章」，未料，柯竟與過去威權統治者講的話一模一樣。

姚文智強調，過去民進黨支持柯文哲，期待能平反228、實踐公義，但3年來柯什麼都沒做，只看到柯在228跑去騎單車，還推託促轉條例剛通過，他認為民進黨沒理由繼續與柯合作，雙方的價值、理念已經南轅北轍。

另外，前台北市長郝龍斌任內推動生一胎給2萬的政策，被柯文哲在節目中脫口說出「騙選票的啦」，他昨坦承失言，改口說不是騙，應該說是「爭取」；姚文智抨擊，柯常覺得自己的政策最好，人家的政策都是買票，動不動就冷嘲熱諷，這是「寬以待己、嚴以律人」。

儘管綠營反柯聲浪大，民進黨北市黨部昨舉辦春酒仍邀請柯文哲出席，柯強調「朋友要多、敵人要少」，要努力爭取深綠支持，但他以卡到行程為由，遲到2小時才到場，未與表態參選北市長的姚文智及前副總統呂秀蓮同台，遭質疑是刻意閃躲，但柯否認並表示行程2個月前就排定了，人活在世界上沒那麼多陰謀。

姚文智說，外界不必多作文章，市黨部是基於禮貌才邀現任市長出席，比照過去行禮如儀就好，但他也不忘酸說，「這也許是柯最後一次出席春酒了。」

表態參選台北市長的前副總統呂秀蓮昨也出席春酒，對於柯受邀直說「不知情」，以為只有邀請黨員，不解柯來幹嘛，「除非他要入黨」。她抱怨，柯總愛講些似是而非的話，過去大家太寵柯，把他的話當成聖經，誤導太多社會大眾，未來她會一句句把柯語錄拿出來解析，相信年輕人經過4年不會再被騙了。

(中國時報)

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