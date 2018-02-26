新聞透視－人氣百里侯 新北泛藍共主

2018年02月26日 04:10 中國時報 林金池

侯友宜、賴清德、蘇貞昌新北市支持度比較

對於今年底的新北市長選舉，現任副市長侯友宜民調一路領先，但仍遭諸多「藍皮綠骨」的質疑，不過若觀察1年來的多次民調顯示，侯友宜在泛藍的支持率已從4成、5成一路攀升至6成，遠遠甩開對手，足證泛藍選民並不採信流言蜚語，侯已成為新北市藍軍新共主。

綠骨爭議 未在基層發酵

深藍對侯友宜的不信任，早在朱立倫7年多前將他從警大校長延攬為副市長就已種下，一度引發藍營民代反彈，不過，當年朱立倫人氣如日中天、侯友宜低調韜光養晦，「色彩」問題逐漸被沖淡，直到選舉時間逼近，侯的「血統問題」才又浮上檯面。連民進黨祕書長洪耀福去年11月底都刻意說，「侯友宜與我們關係好」，似有意挑撥侯友宜與泛藍的關係。

日前金介壽等深藍人士大動作刊登廣告，公開抨擊侯友宜在319槍擊案扮演的角色；周錫瑋更質疑，侯在黨慶時婉拒拿國旗、黨旗；不過，這些言論似乎未在基層發酵渲染，也無損侯友宜的高人氣。

最新民調 遠遠甩開對手

根據2017年1月旺旺中時民調，當時泛藍民眾支持率依序為侯友宜38％、洪秀柱20％、周錫瑋17％；到了當年10月，侯友宜泛藍支持度為57％、周錫瑋22％，根據旺旺中時媒體集團最新民調，在泛藍支持者中，侯友宜支持度高達60.7％，周錫瑋28.4％，幾乎確定侯友宜就是藍營新共主。

在同一份民調中，在新北市10個選區中，侯友宜若對上賴清德，只在板橋小輸5個百分點，即使是賴的出生地汐止金山萬里，侯友宜仍大贏17個百分點；若是對上蘇貞昌，侯友宜全勝，在永和地區，大勝72個百分點。

賴出生地 侯大贏17個百分點

再者，周錫瑋年後密集拜會新北市議會議長蔣根煌，一度傳出議長動員里長支持，蔣根煌事後大動作澄清，沒有個人喜愛，黨提名誰就支持誰。黨部主委李乾龍更直言，國民黨絕不分裂，一定會支持最強人選。藍營地方大老爭相表態，無形間也為侯友宜的血統論消毒。

數字會說話，侯友宜根本不存在「藍皮綠骨」的爭議，或者應該說，失去政權後，泛藍選民深具危機意識，不會被這些話術迷惑，如何團結邁向勝選，才是選民在乎的關鍵！

(中國時報)