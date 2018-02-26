大打友宜牌 參選人爭相「同框」

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市副市長侯友宜的高人氣，對新北市議員選情已有「母雞帶小雞」的加持效果，更具有外溢效益，包括新北市、台北市，甚至連綠營大本營的高雄市，都有參選人高掛「同框」看板，大打侯友宜牌，盼在藍營新天王人氣加持下，同獲選民青睞。

雖然侯友宜尚未宣布參選，但已有不少藍營市議員候選人找上門，新北市議員黃永昌搶先一步在土城街頭掛上與侯的賀年看板。黃永昌說，侯擔任副市長7年多來，執行力有目共睹，希望合影看板能為自己選情加溫。

北市士林、北投議員參選人顏群晃也掛上合照看板，強調「正義隊長、友宜超群」。警界出身的顏說，他與侯友宜是老同事，當年南非武官事件，與時任北市刑大大隊長的侯友宜合作，建立好情誼，加上侯照顧警察人員，有目共睹，兩人合照確實對選情有加分效果。

高雄市國民黨議員參選人李雅芬，具有警眷身份，她也找侯友宜合照，看板強調「友宜加芬、服務滿分」，侯的聲勢不言而喻。

侯友宜說，民調數字代表著民意，感謝民眾的支持，他聽到這些聲音，會繼續努力做事，「不會辜負民眾的期待」；但他並未透露何時宣布參加初選，「收到相關正式登記公告後就會表態，並勇敢走自己選擇的路。」

周錫瑋透過辦公室回應，務實、理性看待所有民調差異性和真實性，自己也做民調確定現在的民意和政策的走向，也深知民眾需求和對候選人要求，在公平、公正和公開的媒體環境裡，有決心、信心和能力打贏市長初選及大選，也會繼續努力。

相對藍營選情火熱，綠營顯得冰冷，新北市議會民進黨團總召林秀惠坦言內心焦慮，盼蘇貞昌、游錫堃等天王能再戰新北。綠營立委張宏陸認為，多家民調皆以藍營固定參選者對上好幾個綠營「假想人選」，選民自然態度保留，相信人選確定後，綠營支持度就會竄升。

(中國時報)

新聞透視－人氣百里侯 新北泛藍… 只要打出天王牌 民進黨自認有勝…

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