只要打出天王牌 民進黨自認有勝算

2018年02月26日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

侯友宜聲望如日中天，連綠營眾天王也難攖其鋒？綠營人士分析，新北藍綠基本盤大抵就是五五波，就算當年2006年縣長選舉，綠營選情低迷時，周錫瑋得票率也沒有超過55％，甚至藍綠基本盤差距有縮小趨勢，只要4月順利推出天王級人選，在一對一的藍綠對決中，仍有勝選希望。

根據旺旺中時媒體集團民調，侯友宜以超高支持率將閣揆賴清德、高雄市長陳菊，以及前閣揆蘇貞昌、游錫堃等綠營天王遠拋在後，引發外界質疑，綠營天王牌是否在新北失效？

民進黨新北市黨部執行長李建興指出，2010年蔡英文、朱立倫在市長選戰對決，到2012年總統選舉、2014市長選舉、2016年總統選舉，在綠營持續努力下，新北市的基本盤已和藍營相差無幾，早非昔日「四五對五五」的吳下阿蒙，且綠營從無整合問題，只要推出強棒，就有勝選希望。

其次，2006年周錫瑋以98.8萬票，擊敗羅文嘉的79.8萬票，相差19萬票；2010年朱立倫以111萬票擊敗民進黨蔡英文，差距縮至11萬票；2014朱立倫獲得近96萬票，僅以2萬4000多票險勝游錫堃的93萬4000多票，足證藍綠基本盤差距已拉近。

若加上朱蔡在2016總統大選中二度對決，蔡英文豪奪116萬多票，朱立倫慘輸45萬多票，也創下藍綠歷來最大差距，藍營應該要警惕。他認為，侯友宜現雖情勢一片大好，但藍營初選結束後，有整合隱憂，「藍皮綠骨」效應是否擴大？這些都頗值得觀察。

民進黨雖無整合問題，但外界認為賴清德、蘇貞昌、游錫堃均已表態無意投入新北市長選戰，倘若無法推出強棒，恐怕將是一大問題。

(中國時報)