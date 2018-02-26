是否徵召強棒 4月後明朗

2018年02月26日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 陳建瑜 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

民調顯示，年底新北市長選舉，綠營能夠一拚者，唯賴清德和蘇貞昌，不過黨政高層昨表示「賴揆沒有參選問題」，否認外界對徵召賴揆的臆測。至於蘇貞昌，據了解，黨中央曾探詢其意願，蘇希望讓立委吳秉叡拚看看；待藍營人選出爐後，民進黨再做民調決定是否徵召天王級人選，最快要在4月後才會明朗。

內閣日前微幅改組，外界臆測，賴清德保留原班人馬，是因他可能會被民進黨徵召投入新北市長選舉。旺旺中時的民調也顯示，綠營在新北市以賴揆和蘇貞昌最有拚搏實力。

不過民進黨黨政高層昨強調，賴清德已是行政院長，「沒有參選問題」。行政院發言人徐國勇也說，己說過賴揆選新北市機會是微乎其微。

民進黨祕書長洪耀福表示，新北市屬於徵召區，民進黨選對會尚未討論新北市人選，至於選對會何時要討論？還沒有答案。

據了解，民進黨中央日前曾初步探詢蘇貞昌的意願，但蘇認為離選舉還有一段時間，且蘇系綠委吳秉叡「很認真在拚」，應該給年輕人機會。

蘇貞昌之女、民進黨立委蘇巧慧表示，吳秉叡非常認真地跑行程，民調也有起色，盼外界再給參選人更多時間與機會。

民進黨中央同意，待國民黨新北市人選出爐後，再做民調，以了解已表態的人選支持度有無爬升。

儘管藍營侯友宜民調居高不下，但因侯尚未表態，國民黨也表示，最晚在3月25日會決定新北市長提名人選。民進黨中央決定，待國民黨人選確定後再做民調，了解黨內誰最有勝算，最快在4月後才會明朗。

(中國時報)