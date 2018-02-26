新聞分析－拿出執政成績 才能成為活棋

2018年02月26日 04:11 中國時報 崔慈悌

2018年新北市長選舉，儘管黨內有人勸進賴清德，但若徵召擔任閣揆未滿半年的他上陣，不僅得面對「視執政如兒戲」的質疑，一旦敗北更將重挫綠營士氣，對蔡英文總統與賴清德而言，都是致命一擊，風險太高，不得不慎。

蔡英文就任總統後，民調一路下滑，黨內歸咎是前閣揆林全執政不力所致。去年9月賴清德上任後，一度拉抬蔡英文滿意度，未料不到半年，蔡聲望再度下滑，連賴的人氣都大不如前，民進黨支持度甚至已低於國民黨。

賴清德去秋在台南市長任期未屆滿之下，被蔡英文延攬擔任閣揆，寄予扛起提振民進黨選情的重責大任。此時如被民進黨徵召征戰新北，不僅閣揆資歷無法為他加分，還可能被質疑「呷碗內，看碗外」，對於當初認為賴揆是「為了挽救中央執政，才被迫離開」的台南鄉親，心裡一定不是滋味。

民進黨基層拱賴清德出戰新北，認為他是黨內唯一能戰勝侯友宜的人選，但賴揆尚未交出成績單，此時徵召賴揆，對蔡英文和賴清德而言，都是高風險。

新北市目前是藍營執政，即使民進黨輸掉新北，對身兼民進黨主席的蔡英文並不會減分，但若徵召黨內人氣最高的賴揆，一旦戰敗，不僅毀掉這位明日之星，蔡英文須負起操盤不當的責任；如果戰勝，高人氣的賴對於2020年想拚連任的蔡英文而言，更是「養虎為患」，徵召賴揆，對小英無論如何都不利。

至於賴揆，若能戰勝新北，在黨內就能擁有逼宮蔡英文的實力，但也代表必須面對當年朱立倫「做好做滿」的窘境，若是戰敗，明星光芒將就此喪失。賴清德的當務之急應是先做好行政院長，拿出執政成績單，證明自己無論在中央還是在地方，都是最具執政能力的領導者，才能成為最好的活棋。

(中國時報)