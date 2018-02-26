4大賣場衛生紙 3月中前不漲

2018年02月26日 04:10 中國時報 陳建瑜 、 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

由於國際紙漿價格漲價，國內衛生紙可能於3月中旬調漲1成到3成，使搶購衛生紙成了全民運動，行政院消保處昨緊急召開記者會表示，4大賣場承諾至少在3月中旬前，衛生紙價格不會變動，賣場也不會囤積，消保官今將赴各地賣場實地查驗。公平會也指出，衛生紙若聯合漲價，最高可罰5000萬元。

民眾瘋囤貨 引發恐慌

近日各地賣場出現消費者搶購衛生紙的現象，行政院消保處副處長吳政學昨親電家樂福、大潤發、愛買、全聯等4大賣場業者，了解情況，並呼籲消費者不要恐慌。

吳政學表示，賣場承諾不會因未來衛生紙可能漲價，而趁此先漲價，因為賣場的品牌價格議定早已簽約，DM（宣傳本）也印出來了，賣場說至少在3月中旬前衛生紙價格不會變動，請消費者不要恐慌搶購。

吳政學還說，賣場承諾不會趁此囤積，只要上游廠商給貨，賣場一定會出貨，消費者不必緊張，可能這幾天架上因搶購而沒貨，但貨會陸續補齊。

吳政學表示，消保官今赴各賣場做實地了解，確定架上價格與賣場原議定價格一致，不會因此趁勢漲價，另也會到賣場倉庫檢查，是否出現倉庫有貨而藉此不銷售的情況。

公平會副主委彭紹瑾表示，業者間若有聯合漲價的行為，將依《公平交易法》處新台幣10萬元以上，5000萬元以下罰鍰，若遭罰仍未改正，罰鍰將加重為20萬元以上1億元以下，可連續罰到改善為止，至於違法情節重大者，還可處業者上一會計年度銷售金額10％的罰鍰。

漲價時間點 政院沒譜

彭紹瑾表示，現況衛生紙並未有異常漲幅，呼籲消費者不必搶購囤貨，他也提醒業者，不應透過媒體隔空交換訊息，共同串聯調漲衛生紙零售價。

公平會強調，因衛生紙屬民生必需品，假如有業者藉由揭露部分訊息、不完整訊息，趁機促銷或試圖拉抬民眾搶購心理的情形，公平會除了會警示業者注意外，一旦獲取任何合違法事證，也將一併查辦。

至於衛生紙漲價的時間點，吳政學表示，這不一定，賣場主要是與每個品牌分別簽約，不見得一次在3月中旬全部都漲價，賣場也會向上游廠商了解。

(中國時報)