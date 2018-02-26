外籍住宿客驟減 平均房價負成長

2018年02月26日 04:10 中國時報 王思慧 、 李麗滿 ／台北報導 ／台北報導

觀光局公布去年整年度台灣觀光旅館營運統計，雖全台觀光旅館全年住客人數增加，但外籍住宿旅客卻負成長3.81%，平均房價也負成長1.46％，分析是旅宿業供給量增加，境外旅次驟減；另國內的免稅店大咖，昨也證實不排除緊縮市區免稅店規模。

觀光局統計，去年1至12月台灣觀光旅館住客人數為1210萬154人，但全年總平均住用率為64.84％，與2016年同期66.39％比較，減少1.55％；至於總平均房價為3771元，與前年同期3827元，減少56元，負成長1.46％。

住客人數減少的國家，為大陸減少最多，從2016年的16.14％減少至去年12.17％，約減少3.97％，從192萬5326人次減至147萬2838人次，等於減少45萬2488人；港澳地區也從52萬5722人，減至51萬8746，減少近7000人。

觀光旅館全年總收入部分，去年為589.3億元，其中客房收入為256.05億元，與2016年同期256.7億元比較，減少0.94億元，負成長0.37％。截至2017年12月底，全台觀光旅館共新增8家、房間數1472間，旅館業、民宿共增1191家，房間數共1萬5155間。來台外籍旅客人數減少，但觀光旅館、民宿及客房數供給量增加，因此收入負成長。

台北市旅行同業公會副理事長柯牧洲指出，因前2年台灣觀光市場發達，飯店一直增加，但旅客人數卻沒有跟著成長，才會造成觀光旅館營業收入負成長，因此來台觀光人數很重要。

柯牧洲也舉例，日本觀光人數目標要在2020年達到4000萬，2030年則為6000萬，相關政策都有出來，政府應想辦法吸引更多旅客來台，甚至重遊旅客市場也要增加。

觀光局副局長張錫聰表示，當旅客住宿需求量沒有大變化，而房間供給面太多，就會造成此現象，除觀光局積極增加旅客來台人數外，建議業者能考慮轉型、多元開拓其他市場，才能避開風險。

(中國時報)