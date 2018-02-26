科技部計畫打學霸 研究經費打折！在台看不到希望 台大學者出走

台大副教務長、土木系教授康仕仲決定今年9月起到加拿大一所公立大學任職。（取自台大土木系網頁）

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中國時報
／台北報導

台大副教務長康仕仲今年9月決定轉到加拿大的公立大學任職，他表示，在國際化的大學，人才流動是常態，加上「高教深耕計畫」給台大的經費打折，「我看不到台灣未來10年有機會」，因此決定出去闖一闖。

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康仕仲是美國史丹佛大學土木與環境工程博士，2006年拿到學位的第2天就返國工作、在台大土木系任教，這10多年來的表現有一些成果，加拿大公立大學也想要在這方面發展，因此找他過去任職，「這是對台灣高教的肯定」。

康仕仲說，他10多年前回國時，剛好5年500億計畫開始，當時有比較多的經費支持教授做研究，他因此做出一些成績。他想讓自己更上一層樓、拚上世界級，但現在台灣學術環境對於中年學者而言「沒有希望」，例如科技部計畫都在打學霸、學閥，把研究做很好的學者「拉下來」，不提供成長的機會。

康仕仲指出，在教育部啟動的「高教深耕計畫」中，台大每年僅得到18億元經費，是以前的6折。現行台灣社會氣氛，認為頂尖大學過去已經拿到很多錢，因此政府不該再給特別多的補助，他不知道這樣的氛圍會持續多久，加拿大學校願意給他「從事世界級研究的環境」，他覺得是不錯的機會，決定去試試。

「流動是一流大學的象徵」，康仕仲說，台灣的高教制度是將一個老師終身聘用、做到退休，但時代已經不一樣了，在聘任及薪資方面應該更有彈性，讓國內老師中途可以到國外幾年再回來，或是吸引世界級的人才到台灣工作一段時間。

康仕仲說台大獲得的經費變少了，讓他在台灣未來10年看不到機會。教育部次長姚立德表示，過去推動5年500億計畫時，頂大用了很多錢在蓋大樓等硬體，並非全用在教學及研究上。今年起教育部推「高教深耕計畫」，台大1年可得到18億元，教學及研究的經費不但沒有比往年少，甚至還更多。

(中國時報)

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