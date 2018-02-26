教授外流擋不住 清交大失血

2018年02月26日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台灣高教人才面臨出走！交大前教務長林進燈去年辦理退休，將整個腦訊號量測的研究團隊7、8人帶到澳洲的大學發展；清大工科系（早期的核工系）最近被香港城市大學一舉挖走3個教授，呈現相當大的警訊。

交大副校長陳信宏表示，去年學校有2批人才出走，大失血。一個是曾任交大生物科技學院院長的黃鎮剛，被借調到亞洲大學擔任副校長一段時間回來後，考慮到在台灣薪水及退休金偏低，因此沒有留在交大任教，而轉到香港的大學任職。

另外一位是曾任交大教務長的林進燈，他是腦科學方面的專家，專門從事腦訊號量測方面的研究，去年也辦理退休，將整個研究團隊7、8個人帶到澳洲的大學發展，讓這所學校在腦方面的研究大為提升。

陳信宏說，林進燈及黃鎮剛是相當傑出的學者，過去都曾主持過科技部的大型研究計畫，但去年卻決定離開轉往國外發展。他認為，台灣的高教環境若不改善，還會有人出走。

清大過去幾乎無教授外流的狀況，但最近卻一次走了3人。清大副校長陳信文表示，香港城市大學最近要成立核工系，因此從清大工科系一舉挖走3名教師，他們提早辦退休，然後轉往香港再開創事業的第二春。

清大校長賀陳弘表示，3位離開的教授都算資深，活到這把年紀一定是「安土重遷」，如沒有非常重大的原因，他們不會「連根拔起」離開台灣到香港工作。

賀陳弘說，以這3位教師的年紀，他們要為進入晚年做準備，但現在政府年改大砍退休金，逼得他們必須要有所抉擇。他強烈建議，政府應該恢復大學教師的年金制度，否則高教人才還會持續外流。

教授外流，教育部次長姚立德非常重視，將透過一些政策，為教授加薪。姚立德說，過去頂大教授獲得彈性加薪，7成都只多2萬元，實在太少。教育部提出新作法，大學為教授加薪，超過3萬元以上，教育部負擔一半。譬如學校為某教授加薪10萬元，扣除3萬元後，另外7萬元中的一半3.5萬元，由教育部支應。

(中國時報)