康橋創客 發明展金包銀

2018年02月26日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

康橋國際學校日前參加「2017 IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽」，在全台484件參賽作品中脫穎而出，榮獲2金2銀2佳作5入選的佳績，其中黃筠嫺「『繩』采飛揚‧相得益『章』-助我長高跳繩及徽章組」獲國小組金獎、謝之貽「智齡電話機」奪高中職組金獎，謝之貽也已獲得推薦台大資訊相關科系的門票。

2017 IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽，是個讓青少年盡情揮灑科技創意的舞台，各縣市於去年11月陸續完成初賽，總計國小、國中、高中職組共484件參賽作品，其中國小組235件、國中組143件，及高中職組106件，合計1155人次的選手角逐台灣代表權，競爭相當激烈。

康橋國際學校共有13件作品參賽，以「智齡電話機」獲得高中職組金獎的謝之貽，在2018台灣國際科展上獲得電腦科學與資訊工程組三等獎，並拿到比利時科學博覽會參賽權，且已獲得推薦台大資訊相關科系的門票。

國小組黃筠嫺以「『繩』采飛揚‧相得益『章』-助我長高跳繩及徽章組」獲金牌，這是她第2次參加IEYI創客發明展，去年獲得銀獎，今年獲得金獎，她與家人、師長都非常開心。黃筠嫺、謝之貽也將繼續參加國家代表隊的審核，期望能為台灣爭取世界金牌。

創客精神（Maker）風潮席捲台灣之前，康橋就一直在培養孩子動手做的實作精神，從小學的青山Time課程、中學的專題研究課、Science Fair活動，都強調讓學生不再侷限於課本內的知識，而是從實作學習中找到樂趣，進而開啟自己的天賦，全面啟動潛能。

(中國時報)