康橋創客 發明展金包銀

康橋國際學校學生黃筠嫺（左二）以「『繩』采飛揚‧相得益『章』-助我長高跳繩及徽章組」，獲「2017 IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽」國小組金獎。（陳俊雄翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

康橋國際學校日前參加「2017 IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽」，在全台484件參賽作品中脫穎而出，榮獲2金2銀2佳作5入選的佳績，其中黃筠嫺「『繩』采飛揚‧相得益『章』-助我長高跳繩及徽章組」獲國小組金獎、謝之貽「智齡電話機」奪高中職組金獎，謝之貽也已獲得推薦台大資訊相關科系的門票。

2017 IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽，是個讓青少年盡情揮灑科技創意的舞台，各縣市於去年11月陸續完成初賽，總計國小、國中、高中職組共484件參賽作品，其中國小組235件、國中組143件，及高中職組106件，合計1155人次的選手角逐台灣代表權，競爭相當激烈。

康橋國際學校共有13件作品參賽，以「智齡電話機」獲得高中職組金獎的謝之貽，在2018台灣國際科展上獲得電腦科學與資訊工程組三等獎，並拿到比利時科學博覽會參賽權，且已獲得推薦台大資訊相關科系的門票。

國小組黃筠嫺以「『繩』采飛揚‧相得益『章』-助我長高跳繩及徽章組」獲金牌，這是她第2次參加IEYI創客發明展，去年獲得銀獎，今年獲得金獎，她與家人、師長都非常開心。黃筠嫺、謝之貽也將繼續參加國家代表隊的審核，期望能為台灣爭取世界金牌。

創客精神（Maker）風潮席捲台灣之前，康橋就一直在培養孩子動手做的實作精神，從小學的青山Time課程、中學的專題研究課、Science Fair活動，都強調讓學生不再侷限於課本內的知識，而是從實作學習中找到樂趣，進而開啟自己的天賦，全面啟動潛能。

(中國時報)

教授外流擋不住 清交大失血 來嘉看台灣燈會 互動體驗夯

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。