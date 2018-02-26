國銀改革 薪資不再假平等

2018年02月26日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

提升國營銀行攬才留才競爭力，行政院上周行文財政部，同意台銀、土銀、輸銀與央行薪資結構、加薪機制與公務人員脫鉤。行政高層透露，在調整機制上政院提出三大原則，為避免吃大鍋飯心態，未來各銀行內部調薪不一，依個人績效有所不同；國營銀行自負盈虧，加薪幅度有可能超越公務人員，業績不佳、未達預算目標也將啟動減薪機制；另囿於台銀等常負擔政策使命，業績會排除政策因素影響。

預算達標 依績效調薪

「已請台銀、土銀等單位依政院上述原則，盡快在近期提出方案進行討論，預期初步方案3月底前出爐。」財政部官員不諱言，推動國營銀行退休金13％優存改革，已引發工會反彈，在薪資制度檢討時，將力求雙贏，提升國營銀行競爭力。

國營銀行退休金13％優存改革，引爆台銀、土銀等退休潮，且國銀薪資本就較其他公股行庫、民營銀行低，更增加攬才、留才困難度。

財政部長許虞哲在新春記者會曾表示，取消國營銀行13％優存，已造成人才流失，台銀、土銀、輸銀不僅和其他已民營化的6家公股行庫競爭，還要與民營銀行競爭，為此執行13％優存改革時，有必要同步進行薪資結構調整。

行政高層指出，台銀、土銀等國營銀行調整薪資結構與加薪機制的前提有二，一是須先衡量人事成本，不得減少繳庫金額；其次是不僅要有盈餘，且預算須達標，才能啟動加薪。

至於年終與績效獎金制度不變，最高仍為4.4個月，並未納入檢討範圍。

13％優存 爭取納入薪資

國營銀行薪資與公務人員薪資脫鉤，景氣好、業績好時，加薪幅度可望大幅超越公務人員，但景氣不佳，業績未達預算目標、甚至虧損，則將遭到減薪。「景氣好不好，不能當做未達標理由。」

值得注意的是，國營銀行現職員工48萬元存款，以13％利率計息優惠將取消，在職行員等於減薪5000元，財政部正研議將減少的金額納入薪資，台銀董事長呂桔誠也表示，基於留才攬才需求，將爭取納入正常薪資計算。

(中國時報)