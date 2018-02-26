新聞分析－用人額度卡卡 好人才不進國銀

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中國時報

強化台銀、土銀等國營銀行攬才、留才競爭力，政府力推薪資結構、加薪機制與公務人員脫鉤，但政院設下的改革原則，卻要求人事成本須參考前2年結算及前1年預算，卡死用人額度，說穿了，薪資與公務人員脫鉤只是做做樣子「換湯不換藥」，國營銀行攬才留才競爭力註定差人一截！

近年來因應法遵成本節節攀升、海外分行擴充，公民營銀行用人費用大增，國營銀行主管私下指出，國營銀行這個金飯碗，大家搶著捧，如今法遵風險增加，薪資增幅有限，壓力大，人員流動率大幅攀升，讓國營銀行淪為「金融界人才搖籃」。

如今為公平正義原則，檢討國營銀行退休金13％優惠存款，連財長許虞哲都表示制度應檢討，但須有配套，否則將衝擊國營銀行用人競爭力。

外界高度期待國營銀行薪資結構能夠大刀闊斧改革，有效提高用人競爭力，但事實證明，為政者只虛晃一招，藉此降低砍掉國營銀行13％優存後座力。

國營銀行幹部指出，此次薪資調整，有關單位著眼點在為基層行員加薪，但不只基層行員需拉高薪資水平，中高階主管薪資與其他公股行庫也差上一截，與民營銀行相較更是天差地遠，少則相差數十萬，多則數百萬、甚至千萬元。

13％退休金優存縮水，影響2008年前進入國營銀行的員工，但2008年以後入行的保障更低，僅3年定存利率加3％，換算每月只能拿到1萬7000餘元，遠不及公務人員的3萬2160元月退樓地板金額。

此外，國營銀行員工還必須自行負擔35％的公保保費，給付率方面，勞保為1.55％，公保卻僅0.75％，最後的給付水準幾乎腰斬。

在職時薪資不如人，退休金也低人一等，政府口口聲聲要讓國營銀行薪資具競爭力，藉以爭取優秀人才投效，但檯面上的規畫分析，卻樣樣輸人一等。

(中國時報)

國銀改革 薪資不再假平等

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