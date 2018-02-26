新勞基法6大變革 顧好權益

2018年02月26日 04:10 中國時報 洪安怡 ／台北報導 ／台北報導

《勞基法》新制6大變革表

新《勞基法》預計周四（3月1日）上路，共有6大變革，包含加班換補休須於次年度內完成，特休假可遞延1年，休息日加班費與工時改為核實計算等，在15種行業放寬7休1，每月加班時數上限提高至54小時，輪班間隔降至8小時部分，皆須經工會或勞資會議同意，才可進行放寬。

加班換補休 次年度完成

過去勞工加班是否可換補休、怎麼換，勞動部函示由勞資雙方自行協商，此次修法明定加班可換補休，比例採1比1計算，補休期限以周年、曆年、會計年度、學年度、指定年度為期限，倘若逾期未休，則需換回原本的加班費。

舉例而言，勞工甲今年1月5日到職，月薪3萬元，今年2月25日休息日加班8小時可得加班費1588元，甲可選擇不要加班費，改換1日補休，若採周年制計算，則補休最晚須於明年1月4日休畢，逾期則需換回1588元的工資給予勞工甲。

倘若A公司原本規定，勞工加班費換補休，採1比1.5計算，加班1天可換得1.5天的補假，此次新法上路後，A公司可否改回《勞基法》規定1比1計算？勞動部解釋，若原本公司承諾員工以1比1.5計算，約定就成立，未來要更改，需個別勞工同意，重新取得協議，且不可低於法規1比1之最低標準。

特休沒休完 可遞延1年

此次修法讓特休假行使時間可遞延1年，例如勞工甲於今年1月5日到職，明年1月5日起有7天特休假，須於後年1月4日前休畢，倘若後年1月4日前未休畢，最長可遞延至大後年，也就是2021年1月4日以前休畢，倘若到時仍未休畢，則需折算成工資給予甲勞工。

休息日加班費 核實計算

此外，前年一例一休修法，休息日出勤，工資與工時計算採未滿4小時以4小時計，5~8小時以8小時計，9~12小時以12小時計，此次新法上路，全數改為全數核實計算。

至於每月加班時數延長至54小時、輪班間隔降至8小時、放寬7休1至14休2等變革，皆須經工會或勞資會議同意後，才可進行放寬。

(中國時報)