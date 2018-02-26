媒體出國採訪 還是要7休1

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中國時報
／台北報導

新《勞基法》6大變革中，雖對許多行業進行放寬，但也有部分業態的彈性受限，如原先規定7休1可有3種例外情形，包含在山上、海上或國外等狀況皆可；但新法規定須經勞動部指定公告行業才可放寬。

換言之，尚未被列入勞動部指定公告的媒體業，3月1日後，即便是出國採訪，也需遵照7休1規範。

本次修法中，爭議最大的輪班間隔下修至8小時、放寬7休1，勞動部框定適用範圍，限定可適用的行業、工作者，以及適用期限。

如台鐵因培訓新進人員需要時間，可於明年12月底前適用輪班間隔8小時，之後就要回歸11小時；台電、中油、台水同樣有新人考訓的期程問題，明年7月底之前，若有設備搶休、原物料生產等調度上的緊急需求，都可適用輪班間隔8小時，之後再恢復11小時。

至於放寬7休1，勞動部曾於2016年9月發布函釋，規定有3種情形可例外，包含運輸業、屠宰業配合年節、紀念日等需求；勞工在海上高山等偏遠地區；勞工在國外、船艦、航空器等情況，都可挪移例假14休2，最長可連續上班12天。

但3月1日新法上路後，規定7休1例外情形需經勞動部指定公告行業，目前已確定有15行業放寬，包含配合年節、假日等需求的食品製造業、石油煉製業；在海上、高山、隧道等地區工作的水電燃氣業、石油煉製業；在國外、船艦、航空器工作的製造業、旅行業等。

值得注意的是，原先可在年節、假日「免7休1」的運輸業，在這次勞動部法規會討論中，因為外界仍有疑慮而遭「保留」；而原先只要在國外、海上等偏遠地區工作就可「免7休1」，新法上路後，目前僅開放製造業、旅行業、藥品化妝品零售業等特定行業適用。

如媒體業就不在此次公告指定行業之列，未來如記者出國採訪，就得配合7休1。勞動部建議，勞工出國工作可縮短工作天數，最好不要超過7天，或是當在國外超過7天時，雇主須安排勞工在國外休假，當日不得安排任何工作。

(中國時報)

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