2018年02月26日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

0206花蓮大地震中，受創最嚴重的雲門翠堤大樓，歷經19天不眠不休的拆除作業，25日終於找到被壓在瓦礫堆下的陸籍遊客丁文昌、何鳳華夫婦遺體，2人環抱在同一張床上，讓在場的工作人員都感到鼻酸，搜救人員列隊向罹難者默哀，陪伴亡者步出災區。

雲門翠堤大樓搜救行動在2月10日宣布結束，其中，丁文昌夫婦因遭大樑壓住，搜隊人員評估移出難度相當高。

當時考量若開挖樑柱，恐造成傾斜的大樓倒塌，經家屬同意後，先用被毯、木板包覆2人遺體，再用繩索圍起並噴上紅漆標記，隨後大型機具進駐並自頂樓向下拆除，經連日不間斷作業，25日凌晨12時挖掘接近遺體的位置。花蓮縣消防局長林文瑞說，消防人員調來小怪手，搭配圓鍬徒手小心翼翼撥開旁邊土石，盡力維護遺體完整，2具遺體在25日下午2時許由搜救隊員抬出。

「一起加油喔！」1名67歲日本退休老師口十佐枝子，得知來台環島住過的花蓮民宿毀於強震，25日上午騎自行車前往七星潭、雲翠大樓等災區致意，帶來日本朋友給花蓮的祝福布條與小額捐款，為花蓮人打氣。

花蓮縣政府指出，丁文昌家屬預計26日中午自北京抵台，至於後續雲翠大樓的拆除作業、土石清運及綠美化工作則將於元宵節前完成。

(中國時報)