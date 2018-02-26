平昌冬奧閉幕 北京炫麗接棒

2018年02月26日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

平昌冬奧25日畫下句點，圖為平昌奧林匹克體育場舉行的閉幕典禮，場內的表演和場外的烽火交織而成的畫面。（法新社）

下屆冬奧將於2022年在北京舉行，圖為閉幕典禮上的「北京8分鐘」表演。（新華社）

南韓平昌冬奧25日在璀璨煙火和攝氏零度以下冷冽低溫中落幕，運動員們經17天冰裡來雪裡去的較勁後互道珍重。2022冬奧主辦城市北京也捎來大禮，由大導演張藝謀統籌的「北京8分鐘」表演驚艷全場。同樣大受全球關注的是看台上的政治味，美國第一千金伊凡卡（見圖左，美聯社）與南韓總統文在寅（右下）伉儷比肩而坐，北韓統戰部長金英哲（右上）坐在伊凡卡正後方，但兩人毫無互動。

兩韓攜手亮相融洽

儘管入夜後平昌只有攝氏零下1度，但澆不熄民眾熱情，頂著酷寒湧入奧林匹克體育場，還有觀眾把握機會在北韓美女啦啦隊前玩自拍。兩韓代表團繼開幕式後再度連袂亮相，北韓運動員有的持統一旗，有人持北韓國旗，南韓選手則揮舞太極旗，氣氛融洽歡樂。

不過貴賓席氛圍就微妙許多。文在寅入座時，伊凡卡與金英哲雙雙起身迎接東道主；伊凡卡微笑與文在寅握手，後排金英哲緊盯兩人不放，金英哲和文在寅握手時，伊凡卡仍微笑。雖然北韓稍早表態願和美國對話，但金、伊從頭到尾零交流。

陸「8分鐘」大禮驚艷

隨著奧運五環旗緩緩降下，平昌市長李錫萬把會旗遞交國際奧委會主席巴赫，再交棒2022年冬奧主辦城市北京市長陳吉寧，代表冬奧進入北京時間，張藝謀主導的8分鐘文藝大秀正式登場。

22名滑冰選手、2隻熊貓隊長和24個機器人展現冰球、冰壺、滑雪等冬奧項目，滑冰健將滑出的軌跡在高科技人工智慧助陣下，中國結、中國龍、航天器等影像變化躍然眼前；北京冬奧會徽冬夢、蔚藍地球、孩童笑臉和梅花花環令人目不暇給。表演近尾聲之際，熊貓隊長化身的信差跳上螢幕，在長城、頤和園、故宮等地收集中國人民向全球發出的邀請，中國國家主席習近平也露面歡迎世人：「我和億萬中國人民，歡迎全世界的朋友，2022年相約北京！」

韓荷天團熱炒嗨翻

除了北京8分鐘，閉幕式還有3段精彩大秀，以「Next Wave」為主題歌，天團EXO和和歌手CL等韓流巨星登台獻唱，曾在開幕式大出風頭的無人機燈光秀再度照亮平昌夜空，荷蘭超級DJ馬丁‧蓋瑞克斯（Martin Garrix ）更炒熱全場氣氛。在巴赫致閉幕辭、並與北韓花式滑冰選手廉大玉等運動員代表，一塊比出心型手勢後，燃燒了17天的奧運聖火熄滅，相約4年後北京見。

(中國時報)