與美對話 北韓「非常有意願」

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中國時報
／綜合報導

南韓總統文在寅25日下午在江原道平昌市未公開地點，接見冬奧閉幕式北韓代表團團長、勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部部長金英哲。雙方會談約1小時後，南韓總統府（青瓦台）發布聲明稱，北韓「非常有意願」與美國對話，北韓代表也稱，南北韓對話應與北韓和美國的關係同步發展。

文在寅向金英哲表示，北韓與美國應「盡快」對話。文在寅並特別指出，朝鮮半島應無核化。而對於文在寅訴求兩韓關係應在更廣泛領域上取得進展，金英哲回應說，北韓領導人金正恩也抱持相同的看法。

文在寅通常在總統府（青瓦台）接見外賓，但可能因為金英哲被視為南韓「天安艦」爆炸沉沒事件主謀，且遇難者家屬與最大在野黨強烈抗議金英哲來訪，文在寅才決定在平昌接見他。

北韓先前一再表明有意願無條件與美方對話，但華府堅持在雙方對話前，北韓必須先採取具體的非核化步驟。就在平昌冬奧25日閉幕前夕，美國還祭出「史上最嚴厲制裁北韓方案」，川普總統更強調，若制裁無效，將採取「第2階段」、「非常嚴厲」、對世界來說可能「非常、非常不幸」的措施，似乎暗示將動武。

這些作為，顯然嚴重限縮了川普千金伊凡卡在平昌冬奧閉幕典禮與北韓代表團互動的空間。

白宮發言人桑德斯在川普宣布對北韓施加新制裁後表示，儘管北韓參加平昌冬奧，兩韓關係似乎隨之緩和，但川普不會因此「軟化或示弱」。

金英哲釋出最新與美對話意願之前不久，其國際宣傳機構「亞太和平委員會」也才嚴厲譴責美國的最新制裁措施是「戰爭行為」，揚言反制，還指控美欲破壞兩韓因冬奧改善的關係，甚至強硬宣稱，再過100年甚至200年，北韓也不會和美國談判。

(中國時報)

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