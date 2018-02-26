準駙馬瞞母欠債 宮內廳控婚姻詐騙！日真子公主 不嫁小室圭了

日皇明仁的長孫女真子公主（右，美聯社），原計畫今年11月4日與大學同學小室圭（左）完婚。

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中國時報
／綜合報導

日皇明仁的長孫女真子公主，原計畫今年11月4日與大學同學小室圭完婚，但宮內廳本月6日宣布婚禮將延至2020年舉行，如今又有周刊爆料，延期只是兩人「體面分手」的藉口。該刊引述首相府內部消息指出，明年日皇明仁退位後，皇室會要求小室圭自願退婚。

真子去年9月和大學同學小室圭甜蜜宣布婚事，原訂下月4日舉行納采之儀，11月4日完婚，但本月6日宮內廳卻宣布婚禮將延後2年舉行，理由是皇室明年要準備現任日皇明仁退位、皇太子德仁繼位，行程太滿，所以延後真子公主的婚事。

宮內廳突然宣布推遲婚事，各種八卦也隨之而來。外界推測，很可能和小室圭母親佳代爆出的醜聞有關。媒體稱，佳代不僅在男女關係上腳踏兩條船，且還捲入債務糾紛。

最新一期《周刊新潮》直指真子公主的婚事已告吹，因為小室圭的母親不僅跟前男友有金錢糾紛還信奉邪教。

《女性Seven》報導，小室圭母親欠前男友竹田400萬日圓（約110萬台幣），據稱2人2007年開始交往，且論及婚嫁，後來佳代悔婚，男子要求佳代償還借款，但佳代認為這是贈予，拒絕還款。據男方說詞，小室就讀大學與出國留學都是他埋單。

《周刊現代》進一步報導，在母親醜聞曝光後，小室圭先後與真子公主父親文仁親王碰面6次，小室圭一開始稱不知道媽媽欠債，直到1月底八卦周刊揭發，才坦承說謊，這讓文仁親王無法接受。報導稱，宮內廳甚至形容這是「婚姻詐騙」，打算等明仁退位後，再安排2人正式分手，準備讓男方自願退婚。

除了借錢不還，還有更離譜的。據日媒爆料，佳代還信一個叫「大山祇命神示教」的邪教，而且小室圭、已故丈夫小室敏勝也參加了這個教會。

首相府人士透露，所謂婚禮延期，其實是階段性分手第一步，2人實際已分手。由於真子的大婚已獲明仁首肯，為免有失天皇顏面，宮內廳打算等明仁退位後，才安排2人正式分手，並著手準備由小室圭自願提出。

(中國時報)

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