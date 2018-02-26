院長紛爭 靠北交大黑函連發

2018年02月26日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

交通大學科技法律研究所上月遭人在臉書社團《靠北交大》連發20多篇文章攻訐，暗諷前所長林志潔是「女王」，科法所已報警提告，目前新竹警二分局已報請新竹地檢署偵辦中，成為大學教授向靠北社團PO文者提告的首例。據了解，檢警懷疑PO文者動機，疑與交大科法學院院長人事案有關。

無獨有偶，科法所所長陳鋕雄、兼任助理教授高院法官邱忠義，也被匿名學生在《靠北交大》批評教學「炫泡裝懂」、「歛肖維」，然而邱不但識破PO文者身分，還提醒學生已經涉及誹謗。邱昨說，他對文章一笑置之，不會提告。

已報警 成提告首例

交大科法學院去年11月8日首次遴選院長，由前科法所所長林志潔獲得最高票，遴選委員推薦林為院長人選，但交大校長張懋中卻不圈選派任，指派他人代理院長一職，與台大校長人事案「卡管」如出一轍。

自今年1月起，《靠北交大》一再有人匿名發文攻訐科法所、暗諷林志潔是「女王」，科法所實力不如人，若非靠林強勢作為，早已邊緣化；並稱「女王」用人似乎不是看能力，而是看誰與她親，所長選的是她枕邊。

本月18日《靠北交大》再發文指上民法總則的所長陳鋕雄及刑法總則的高院法官邱忠義，一個評價差、教學意見不聽，發一堆炫泡新聞裝懂，另個愛「歛肖維」，還嗆聲「我一個電類學生都看不下去」。

結果邱一眼看穿是曾要求推薦考各大學科法所未果的學生，還親自留言「已知道您是誰」，感慨學生用這種方式誹謗，深陷刑責不自知。科法所不但提出陳、邱2人教學評鑑高分，證明是無的放矢，還有學生留言回應指邱在實務界跟學術界評價都非常好，實在不該這樣亂攻擊。

法官也挨罵 一笑置之

科法所懷疑這篇文章與上月密集發文誹謗所方名譽的人士有關，一併交由檢警處理。法界人士說，PO文者在公開網頁上匿名攻擊，已構成公然侮辱及誹謗罪，並負有民事賠償責任。

(中國時報)