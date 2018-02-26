打雜工PO槍照 恐嚇議員參選人

巿議員參選人林智鴻的臉書被網友「郭世和」張貼1張有手槍子彈的照片，還留言「七爺66」。（翻攝臉書）

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中國時報
／高雄報導
涉嫌在林智鴻臉書PO手槍照片的林男（左）被逮。（曹明正翻攝）

民進黨鳳山區巿議員參選人林智鴻，臉書被人PO了張手槍、彈匣照片，對方還留言「七爺66」，林智鴻25日報案後，鳳山警方晚間即在新興區抓到PO文者林姓男子，但他辯稱是林智鴻的支持者，PO出槍照只是為了提醒林智鴻注意安全。

鳳山警分局偵查隊25日晚間6時許在七賢路抓到有竊盜、公共危險等前科的37歲林男，對方坦承前一天在林智鴻「鳳山要紅 林智鴻」的臉書PO圖及留言，但否認恐嚇犯行，還聲稱是林智鴻的支持者，不過訊後仍被移送法辦。

林智鴻25日上午報案表示，24日有網友在他臉書貼了張手槍、彈匣照片，還留言「七爺66」，經請教律師，「七爺」是坊間索命的意思、是陰間的使者，而「66」就是「來了」，留言意指「七爺來了，要來索命」。

34歲林智鴻曾做過謝長廷、趙天麟幕僚，並曾任高雄巿長室祕書，擔任新聞局主祕時辭官參選。他說，希望選舉可以平和順利，不希望這樣的暴力造成社會恐慌，所以正式報案，盼警方查明真相，以及背後的動機。

警方調查，PO圖的網友以臉書帳號「郭世和」發文，臉書上簡介自己是「傻傻呆呆笨笨簡簡單單愛愛」，在PO槍圖後隔天還曾到新興分局五福二所留下自拍照，因此根據他的自拍照訪查，鎖定打零工的林男涉有重嫌。

據了解，林男平常都在苓雅區的菜巿場打雜，睡覺就在睡在攤販的倉庫裡，從他打卡地點鎖定地緣關係，25日見他騎腳踏車經過逮人，警方偵訊時發現他有些「怪怪的」，但林沒有身心障礙手冊，也未有任何精神相關病史。

(中國時報)

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