台中烏日惡火 燒光300坪廠房

台中烏日區新興路一處鐵皮工廠，於清晨發生火警，警消出動搶救。（馮惠宜翻攝）

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中國時報
／台中報導

惡火燒不停！開春以來各地陸續傳出火警，台中市烏日區新興路連棟鐵皮工廠25日清晨發生火災，警消獲報到場時，新興路汽車材料行及其後方公園路一處免洗工具倉庫已陷入火海；火勢延燒2個小時才被撲滅，300坪廠房付之一炬。汽材行老闆捶胸直呼損失逾5000萬元、心血全毀了；所幸這起火災無人傷亡，至於確實的起火點及火災原因有待火調人員釐清。

這起火災發生在台中往彰化的省道旁，台中市消防局勤務中心25日清晨5時52分獲報，指新興路的汽車材料行冒出濃煙，4分鐘後消防人員抵達現場發現汽車材料行後方免洗餐具倉庫烈焰衝天，立即以機具破窗查看有無人員受困，並布水線滅火。

前方汽車材料行因堆放大量易燃物和機油，熊熊大火不斷延燒，最後警消是出動21輛救災、救護車輛，近百名消防人員投入救災，才在1小時後控制火勢，並於7點55分撲滅。

整起火災波及鄰新興路汽車材料行200坪鐵皮廠房，以及後方約100坪的免洗餐具倉庫也幾乎被燒毀。汽材行以經營高檔汽車零件為主，業主向消防人員表示，農曆年前才進大批高檔零件，如今付之一炬，損失超過5000萬元。

消防人員指出，到場時，2處廠房都已經陷入火海，鐵皮建築物起火後，輻射熱延燒，增加救災困難；至於起火點究竟是汽材行，還是免洗餐具倉庫？仍須進一步調查釐清，起火原因尚待調查。唯一慶幸的是，由於火災發生在假日，工廠無人上班、無人傷亡。

(中國時報)

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