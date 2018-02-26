營午弊案 8校長1主任撤職

友善列印
中國時報
／台北報導

號稱「教育界最大醜聞」的新北市中小學營養午餐弊案，包含豐年國小前校長楊文達等14名校長去年被判決有罪定讞之後，公務員懲戒委員會認定楊文達8名校長及1名主任，收回扣共達1100多萬元，違法失職事證明確，判決9人撤職，各停止任用2年、1年。這是公懲會審理本案迄今，懲處人數最多、最重的判決。

公懲會自2013年起審理監察院、新北市政府移送的營養午餐弊案，迄今已判決8案、20人，僅1校長因死亡判不受理外，另有19人被判撤職、降級改敘。

被懲處的19人中，校長部分有16人，7人最重被判撤職、停止任用2年；8人被判撤職、停止任用1年；1人被判降二級改敘。另有1主任、2名評選委員被判撤職、停止任用1年。

這起杏壇醜聞爆發於2011年間，由於中和區積穗國小發生營養午餐餐桶長蛆事件，檢方介入偵辦，查出團膳廠商為獲標案或供餐缺失時獲較輕處罰，自2002年至2011年間，從每名用餐學生每餐約45元的餐費中，抽取2到4元的回扣，或每件採購案以10萬至50萬元回扣，送入校長室行賄，估計不法獲利約高達4000萬元。

檢方共起訴78名校長、主任與評選委員、家長會長及業者，最高法院去年10月，駁回豐年國小前校長楊文達14名校長上訴，判決有罪定讞，其中楊文達收回扣20萬，被判刑3年8月定讞，刑度最重。

14名判刑定讞的校長中，公懲會以楊文達、新和國小前校長羅富男、蘆洲國中前校長楊逸源、五股國小前校長符徵富、德音國小前校長陳喬木、文德國小前校長賴連功、麗林國小前校長蔡雨喬、錦和高中前學務主任楊秉浩、復興國小前校長吳文欽9人違法失職事證明確，判決9人撤職，各停止任用2年、1年。

(中國時報)

台中烏日惡火 燒光300坪廠房

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。