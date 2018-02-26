來嘉看台灣燈會 互動體驗夯

2018年02月26日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

由嘉義縣主辦的2018台灣燈會，有多項創舉，從嘉義燈會2月16日起跑，到主燈3月2日接力點亮，長達24天展期，將寫下台灣燈會舉辦28年來最長展期紀錄，另7大主題、18個燈區、占地50公頃歷年最大，結合水陸空現代科技，呈現360度全方位視覺饗宴，亦被縣府稱是感官之最，就連參觀人數不求多只求精的大數據科技化演算，也首度應用在台灣燈會，除力求營造和以往截然不同的燈會感受，嘉義縣也拚寫台灣燈會新歷史。

3/2元宵 點亮主燈

交通部觀光局主燈「忠義天成」等主燈區燈件，預計3月2日元宵節點亮，嘉縣主題燈區16日大年初一已對外亮相，包括位於故宮南院的國際暨友誼城市燈區、宮迎嘉賓燈區、水上燈區和水影舞集，太子大道的科技嘉藝燈區，及鄒遊阿里山燈區、來嘉作客燈區和嘉義新花園燈區集結而成的「多元文化村」。

另「玩go嘉義燈區」則包含鐵道燈區、山林文化燈區、祈福護台灣燈區、綠能藝術燈區、農創再生燈區、健康我行燈區、企業燈區、童趣玩嘉燈區、懸空藝術燈區和嘉義悸動燈區，以科技、人文、藝術述說嘉義在地故事，讓遊客體驗不同於以往的水陸空三棲藝術燈會。

縣府力薦的「科技嘉藝燈區」，以「科技跨界」及「沉浸式體驗」為設計主軸，結合工研院、資策會等單位跨界共演，透過科技互動、科技藝術與劇場燈光控制，讓民眾近距離感受科技燈光效果。

科技助陣 融入趣味

其中，又以「235大樂園」互動燈區，被喻為是今年燈會最有趣，也是人氣最旺一角，行政院前院長蘇貞昌小女兒蘇巧純設計的「跑跑冰果室」、「嘉義之心」、「不上課小學」等互動科技燈件，不分大人小孩都玩得不亦樂乎。

2018台灣燈會訴求看花燈也能很科技，除結合電競活動，讓玩家在燈火輝煌下，迎戰各路高手，還特別邀請寶可夢、知名的擴增實境遊戲Ingress和嘉義燈會合作，寶可夢玩家可在大嘉義地區找到平時僅會在歐洲出沒的魔牆人偶，和代表「嘉義恭喜發財」的罕見未知圖騰，Ingress玩家也能藉著遊戲內設定的12條任務路線，讓參與者看到嘉義的多元面貌。

迎合「嗶經濟」，燈會首次導入多元支付作為伴手禮和美食區付款方式，更在科技燈區打造無現金市集；副縣長吳芳銘說，燈會融合潮流手遊、虛擬遊戲和現實世界，是歷屆台灣燈會首見，希望以融入生活的趣味，讓看花燈變得更有趣。

(中國時報)