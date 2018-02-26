賞燈又看秀 百場演出吸睛

2018年02月26日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

為期24天的2018台灣燈會演出節目規畫，縣府費盡心思，初一到元宵節以「回嘉真好」為主題，安排令人耳目一新的國際性大型演出，搏得眾多好評，主燈開燈後呼應南向政策和故宮南院亞洲藝術中心主題，規畫型態多元的演出節目接力登場，共有來自國內外近50組藝人、團隊演出近百場次，縣長張花冠強調，燈會表演節目不僅有結合在地特色的隊伍，也有享譽國際的表演團隊，縣府如此用心，就是要帶給民眾最不一樣的燈會體驗。

台灣燈會嘉義燈會16日啟動，除廣大豐富的燦爛燈區讓遊客流連忘返，縣府廣邀各大知名表演團隊如「雯翔舞團」、「韓國Cookin’NANTA 亂打秀」、「CHEF廚師秀」、「優人神鼓」、「孟買當代舞蹈劇團」等加入演出行列，饒舌天團「玖壹壹」、伍佰與China Blue樂團，甚至藝人A-Lin、周湯豪等流行音樂人氣指標，帶來廣大樂迷。

過年期間為吸引返鄉遊子或全世界遊客到燈會走春，在「拉脫維亞Under Water Bubble Show泡泡秀」和「比利時托爾劇院高空劇場」的號召吸睛下，成功拉抬燈會人氣，吸引不少大小朋友特地前來觀賞，不只國際級表演秀大獲好評，連縣長張花冠也忘情和表演者互動，滿足一下戲癮。

縣府指出，燈會期間國際性表演節目，共邀請比利時、西班牙、印度、波蘭、義大利、美國等多國團體連番開演，2月16日到3月11日每天都有精采節目，包括知名「印度當代舞團」帶來2齣舞劇《寶來屋》與《愛的旅程》，華麗燈光效果與舞蹈，讓觀眾彷彿置身印度宮殿；波蘭首席當代跨界舞者丹尼爾．史崔捷克會獻給台灣觀眾從未見過的高科技舞蹈演出，另，在地團體為登上燈會舞台，用心籌備多時的演出內容，包括雯翔舞團的「愛情天際線之烏托邦」、聯合國姐妹花的扇子舞、新麗美歌劇團的越南歌仔戲演出等，不管大咖、小咖，每一場演出都精采。

(中國時報)