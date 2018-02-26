賞燈又看秀 百場演出吸睛

過年期間在台灣燈會演出的「拉脫維亞Under Water Bubble Show泡泡秀」，帶領觀眾進入水底奇幻旅程，大獲好評。（呂妍庭翻攝）

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

為期24天的2018台灣燈會演出節目規畫，縣府費盡心思，初一到元宵節以「回嘉真好」為主題，安排令人耳目一新的國際性大型演出，搏得眾多好評，主燈開燈後呼應南向政策和故宮南院亞洲藝術中心主題，規畫型態多元的演出節目接力登場，共有來自國內外近50組藝人、團隊演出近百場次，縣長張花冠強調，燈會表演節目不僅有結合在地特色的隊伍，也有享譽國際的表演團隊，縣府如此用心，就是要帶給民眾最不一樣的燈會體驗。

台灣燈會嘉義燈會16日啟動，除廣大豐富的燦爛燈區讓遊客流連忘返，縣府廣邀各大知名表演團隊如「雯翔舞團」、「韓國Cookin’NANTA 亂打秀」、「CHEF廚師秀」、「優人神鼓」、「孟買當代舞蹈劇團」等加入演出行列，饒舌天團「玖壹壹」、伍佰與China Blue樂團，甚至藝人A-Lin、周湯豪等流行音樂人氣指標，帶來廣大樂迷。

過年期間為吸引返鄉遊子或全世界遊客到燈會走春，在「拉脫維亞Under Water Bubble Show泡泡秀」和「比利時托爾劇院高空劇場」的號召吸睛下，成功拉抬燈會人氣，吸引不少大小朋友特地前來觀賞，不只國際級表演秀大獲好評，連縣長張花冠也忘情和表演者互動，滿足一下戲癮。

縣府指出，燈會期間國際性表演節目，共邀請比利時、西班牙、印度、波蘭、義大利、美國等多國團體連番開演，2月16日到3月11日每天都有精采節目，包括知名「印度當代舞團」帶來2齣舞劇《寶來屋》與《愛的旅程》，華麗燈光效果與舞蹈，讓觀眾彷彿置身印度宮殿；波蘭首席當代跨界舞者丹尼爾．史崔捷克會獻給台灣觀眾從未見過的高科技舞蹈演出，另，在地團體為登上燈會舞台，用心籌備多時的演出內容，包括雯翔舞團的「愛情天際線之烏托邦」、聯合國姐妹花的扇子舞、新麗美歌劇團的越南歌仔戲演出等，不管大咖、小咖，每一場演出都精采。

(中國時報)

來嘉看台灣燈會 互動體驗夯 藝術家操刀 在地風情燈上舞台

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。