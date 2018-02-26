藝術家操刀 在地風情燈上舞台

2018年02月26日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

2018台灣燈會請來國內外藝術家製作各種特色燈具，既呈現光影變化藝術，也展現新創燈件豐富美感，如「懸空藝術燈區」的「1.26」就是全台少見的空中藝術品，占地超過3公頃的「山林鐵道文化燈區」，更以嘉義群山和鐵道文化為設計元素，請來國際知名藝術家蔡爾平等人操刀獻藝，部分燈件更深具互動性；副縣長吳芳銘形容，今年台灣燈會就像美女，白天、晚上各有風情。

標榜揉合藝術手法，運用最新科技，設計出全新燈光藝術作品的「山林文化」和「鐵道」燈區；以嘉義群山和鐵道文化為設計元素，運用火車軌道的意象延伸為歲月的痕跡，完整詮釋嘉義的鐵道歲月；另以阿里山意象為空間規畫主角的山林燈區，裡頭一座10米高，500吋巨大LED牆，讓遊客透過科技體互動，在螢幕前方揮動肢體，就能飽覽阿里山森鐵沿途著名美景。至於燈區主燈「Translight」融合山水與雲霧意象之美，用數位手法重新詮釋，讓民眾欣賞到一場山林光影音樂秀。

位在故宮南院的「水上燈區」，由多位藝術家，透過琉璃、銅料，甚至LED光纖等媒材，融合院內至善湖面及湖畔等地景地貌所打造而成的燈組。「懸空藝術燈區」由藝術家Janet Echelman以絲狀聚酯纖維，織成一張約900平方公尺的輕柔織網，並以5座高約16公尺鋼柱架設於高空，隨著風吹流動與光影變換，展現風采，加上飄在天空中的幻彩大網，讓人第一眼就注意到，這件「1.26」作品被張花冠形容是燈區地標。

另，縣政府前廣場的「嘉藝悸動」燈區，面積約6.3公頃，借助國內外藝術家巧思巧手，把嘉義在地特色、歷史、文化、產業結合裝置藝術燈飾作品，展現活潑又新穎的燈會想象，包含大型地景藝術的「雙梅走春」、光環境營造的「光暈森林」、國際級藝術家設計的互動燈飾「同憶共鳴」，以及融入嘉義人文風情，活用在地媒材創作大型裝置藝術的「流動光景」等，讓遊客不只賞燈，也賞藝術。

(中國時報)