多元文化村 宛如嘉年華派對

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中國時報
／嘉縣報導

以多元文化概念為發想的「多元文化村」，涵蓋原住民「鄒遊阿里山燈區」、客家「來嘉作客燈區」和新住民「嘉義新花園燈區」，除展現強烈鄒族原味外，客家燈區也寫下台灣燈會3「大」紀錄，新住民燈區則以日常生活為主題，結合東南亞6國傳統特色，3大燈區並陳，象徵嘉義縣是一個充滿多元包容與文化底蘊的城市。

原住民燈區主燈以鄒族漫遊阿里山母親之河─曾文溪為起點發想，團隊結合來吉山豬工藝家不舞、茶山的巴蘇雅和達邦伊斯基亞娜鄒族文化工作室安孝明等人的創造力，配合茶山原住民工班數10人，以多媒材搭出河流、獵寮、梅花鹿等裝置藝術。

客家燈區的客家意象以大型裝置藝術展現，包括結合物產館，長70公尺的紙糊客家開口獅、40公尺的發光草龍和高3公尺，長、寬皆逾4公尺的「聖筊」裝置藝術，透過「閩客融合」凸顯客家人的韌性、適應性與融合能力，現場並擺出花鼓任憑遊客盡情敲打，也讓客家燈區的人氣指數，居高不下。

新住民燈區中的藝術特色燈組，把「沙雕」帶進燈會現場，結合燈光及全鏡面打造全台最潮的鏡子屋，「水上人嘉」將充滿東南亞風情的高腳屋，結合水上人家意象，搭配藍晒圖與傳統住家裝飾，展現異國生活風情，燈區同時設置「四大培力生活體驗」攤位，新住民姊妹現場提供美甲彩繪、美容美髮改造和舒壓放鬆按摩等免費體驗，搭配美食大FUN送、6國特色服飾和傳統童玩體驗，周末有特色表演，營造如嘉年華會般的燈會氛圍。

(中國時報)

藝術家操刀 在地風情燈上舞台

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