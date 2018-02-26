座艙內賣萌 F-16成把妹工具

2018年02月26日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

軍紀廢弛！負責守護花蓮領空的F-16戰機遭爆成為把妹工具，新北市一名馮姓男子在臉書社團炫耀為了「讓馬子圓夢」，花蓮空軍基地的友人竟放水讓女友溜進戰機座艙，開心大擺pose還嘟嘴「啾咪」，讓空軍大為震怒，將全面嚴懲相關洩密與失職人員。

軍方震怒嚴查洩密失職

民眾爆料指出，24日晚間在一處老車的臉書社團中，一名光頭蓄鬍的馮男PO出長髮辣妹坐在F-16戰機座艙內，搔首弄姿並嘟嘴「啾咪」賣萌照片，另外還有2張馮男與軍中友人在軍營廳舍及機堡內與F-16合影，引起社團成員一片譁然，直呼這個很快會出名。

馮男炫耀說，「為了讓馬子圓夢，所以我去惡搞空軍」，並大放厥詞稱「其實F-16也和車子差不多構造」，礙於政策以及「保密協定」，所以無法拍攝內裝給大家看，也無法透露本機資料及配備，請見諒。直到有網友警告，馮男卻還不知事態嚴重，回應「那這2張可以吧。」

照片隨後遭人截圖流傳，空軍司令部獲報後下令徹查花蓮及嘉義的F-16基地，證實是花蓮空軍第五聯隊所轄的機堡內拍攝。

退伍機工長認私帶拍攝

第五聯隊政戰主任林德旺表示，照片為2013年退伍的林姓機工長拍攝，林男承認當年應友人所託，利用假日會客時私自帶2人進入F-16座艙內拍照，但當時有提醒友人絕對不能公開。

空軍第五聯隊指出，依規定外界團體或人士要參觀戰機及相關設施，必須提出申請，經核定並在基地人員陪同下才能進入，強調也只能拍攝戰機外觀，雖然林姓士官已經退伍，但利用職務之便，私自放水潛入戰機座艙及拍照，恐涉及洩密，將全面查辦失職人員。

花蓮空軍接連爆發重大違紀，繼去年花蓮空軍防砲作戰中心的方姓戰情官，短短3個月曠職14次，讓花蓮防空砲兵變「放空」砲兵，一名花蓮基地退伍志願役士兵的父親也痛斥軍紀渙散，軍中老士官胡作非為，還害他2名從軍兒子因此染毒，直言軍紀渙散成這樣，一點也不意外。

(中國時報)