巡守桃園河川 募集環保尖兵

2018年02月26日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市環保局從2016年至今共編制55隊水環境巡守隊，有2136名隊員默默為河川環境奉獻，不但隊員人數全國最高，認養河川長度更是超過165公里，占了全市河川的67.46％，堪稱6都第一，環保局表示，今年3月底前希望增募5隊，讓更多人守護桃園河川。

認養河川 6都第一

環保局表示，桃園市從2016年11月起公開招募水環境巡守隊，從一開始的11隊，到現在共有55隊，人數不但是全國最高，環保局還特別編列補助經費，並訂定「績效評比獎勵計畫」，鼓勵民間企業、團體認養河川維護環境，今年也將在3月中前擴編，新增5隊水環境巡守隊。

環保局指出，桃園市內全流域與海岸認養長度約有246公里，目前已被認養的河川長度超過165公里，認養率超過6成，比例堪稱6都第一。

巡守業務 全國最多

環保局長沈志修表示，水環境巡守隊的現有的基礎勤務包括協助汙染稽查與通報、水環境巡檢、禽流感疫情通報、水岸活化，以及推廣環境教育，未來將針對輔導隊伍發展區域性特色，並記錄在地河川環境、生態及文化，建構溪流生態資源環境資料庫。

環保局表示，光是去年水環境巡守隊自行辦理淨溪淨灘、水質監測、生態保育、教育宣導等活動就有725場次，河岸河面髒亂點通報、巡檢及清理工作則高達1萬8889件，協助暗管及河川汙染案件通報查緝也有46件，是全國巡守業務量最多的縣市。

有興趣報名參加的民間團體，每隊得有20人以上，60人以下的規模，隊員應全部具備環保志工資格，並以尚未被認養的河段、海岸及溼地，為巡守隊優先成立的範圍，其餘規範可上環保局網站查詢。

(中國時報)