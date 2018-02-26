中台灣燈會 青森睡魔亮相

日本青森縣的「扇型睡魔花燈」首度來台，在中台灣元宵燈會台中公園燈區展出。（陳淑芬攝）

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中國時報
／台中報導

2018中台灣元宵燈會登場！台中公園推出「公犬遠瞻」、清水港區藝術中心則有「母犬守護」的雙主燈規畫，並首度引進日本青森縣平川市一座近5公尺高「扇型睡魔花燈」來台，在台中公園展出；精緻彩繪散發濃濃的日本風情，相當吸睛。

雙主燈規畫 閃耀16天

中台灣元宵燈會從2月24日起至3月11日，一連16天在台中公園及港區藝術中心以雙主燈模式，特別是在日本製作一座「扇型睡魔花燈」，海運送到台中公園展示；由市長林佳龍與青森縣平川市長尾忠行市長共同點燈，展現兩地長期友誼。

長尾忠行表示，平川市每年8月都會舉辦睡魔夏日祭典，會有30台睡魔花燈在大街遊行；遊行隊伍最後面會有一座高12公尺、寬9公尺的大型睡魔花燈，歡迎台中市民到平川市體驗睡魔夏日祭典。

扇型花燈 民俗文化財

觀旅局長陳盛山說，日本火之祭典「青森睡魔祭」，1980年被登記為重要無形民俗文化財；每年在8月2日至8月7日間舉行，吸引海內外超過300萬名遊客參觀。祭典中以歌舞伎或歷史、神話為題材製成大型睡魔燈籠參與遊行，相當壯觀。

第二屆「梧棲57燈節踩街鬧元宵」活動25日登場，57組創意團隊下午3時自梧棲國中出發，由60部重型機車擔綱前導車隊；徒步行經梧棲區公所、文化路、居仁街等，展開3公里踩街表演，終點在朝元宮匯演。廟方發送3000個傳統燈籠，市長林佳龍特到場欣賞演出，吸引2000餘人參與盛會，宛如是場嘉年華節慶活動，熱鬧非凡。

(中國時報)

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