全台最大有機專區 近期動土

台糖馬光農場近200公頃土地被規畫為大糧倉，計畫種植節水的雜糧，如小麥、大豆、玉米等。圖為遊客在藜麥田裡玩耍。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

台糖公司配合政府大糧倉計畫將撥196.88公頃土地，闢設全台最大有機農業專區，主要種植節水的非基改大豆、玉米等雜糧。總統蔡英文近日訪雲林與在地青農、新農座談時，更指示加速興設腳步，預計近期動土建設農水路，下半年可完成讓農民進駐。

總統喊話加快腳步

雲林是新農業政策大糧倉的重要基地，土庫、虎尾又是地層下陷區，中央地方形成旱作俾減少抽取地下水的共識，台糖馬光農場近200公頃將成為全國最大有機專區，立委蘇治芬趁小英總統踏訪雲林特地安排座談，聽取農民意見。

蘇治芬指出，台糖土地取得本來分4期，原本確定第一期39.57公頃在今年底釋出，餘3期遙遙無期，經向董事長黃育徵溝通，已縮短為3期，約1年半至2年就能全數完成土地撥用。

雲林農民大學指導老師、虎尾科技大學教授戴守谷指出，該區不會鑿井抽取地下水，而是施設管路自嘉南大圳引進濁水溪水，在外圍形成一圈像護城河般，方便區內灌溉，也有綠帶隔離的作用，並讓引入的濁水沉澱，防止泥沙阻塞管路，近期就可動土，希望小英總統能來主持動土。

開辦農業進修課程

全國農業經理人協會理事長謝萬來表示，首期整地及農水路建設預定今年下半年完成，供青農及新農進駐，該區未來極可能也是亞洲最大的有機專區，農民一定要具備基本的有機農業知識，所以基本進駐門檻，得完成農民大學或農業試驗所等相關單位或機構開辦的有機進修課程至少300小時。

蔡總統非常肯定雲林前後任縣長蘇治芬、李進勇對農業的重視和推動，強調大糧倉計畫是新農業的指標，指示盡快完成基地建置，協助青年返鄉從農，減緩鄉村人口外流與農業人力缺口，也承諾會再到雲林進一步聽農民的心聲和建議。

(中國時報)

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