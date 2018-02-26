六龜高中 錄取繁星機會大

接獲逾200通的鼓勵訊息，校長盧正川感謝各界人士的加油打氣。（盧正川提供）

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中國時報
／高雄報導

六龜高中畢業生學測成績沒人40級分，校長感性發聲發掘孩子優點比念書更重要，媒體報導後，校方25日接獲逾200通鼓勵訊息，包括想幫助學生以繁星入大學、免費為學生講演生涯規畫等，校長盧正川心存感謝，強調會繼續以多元教育陪伴學生探索人生路。

滿滿鼓勵 校長感謝

盧正川說，25日一早他的手機、臉書及學校官網就陸續接獲來自全國人士及各大專院校鼓勵的訊息，讓他在投入偏鄉教育的一環，看到很多的支持，他更藉此鼓勵校內老師教育熱情別被澆熄，繼續努力幫助偏鄉學生。

中國科技大學室內設計系專任教授侯世光留言說:「今早看了平面媒體2大版面的報導貴校有感，首先對校長、行政團隊及師長致敬，以貴校的環境與條件，朝向多元發展是正確的方向」。

也有雄工的生涯規畫課程教師廖芳慶看到報導後，願意免費為六龜高中學生演講談如何善用優勢及因應劣勢，幫助學生翻轉人生。

實踐大學高雄校區資管系的老師則歡迎六龜高中學生報考，表示繁星錄取機會很大，他願意協助這些學生在第二階段的準備工作。

各界助學生翻轉人生

盧正川表示，接到至少超過200多通鼓勵訊息，學生學測成績不好是事實，校方近日將招開檢討會看如何加強及修正，但不會一昧追逐成績，因學生立足點不同，學校會啟發他們的專長讓其多元發展。

他說，25日一早就接獲各電視台追逐要採訪，但他一律謝絕，希望讓學生回歸不受干擾的學習環境。

(中國時報)

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