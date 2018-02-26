宜梧滯洪池 猶如小日月潭

2018年02月26日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣口湖鄉宜梧滯洪池是雲林縣最具規模的滯洪池，不僅有效解決口湖地區水患，茂密的林地衍生豐富的自然生態，被譽為「小日月潭」，新春期間鄉公所布置充滿年節、元宵氣氛的裝置藝術，吸引許多遊客造訪。

宜梧滯洪池的前身為台糖宜梧農場，1986年韋恩颱風來襲，地層下陷加上海水倒灌，農場因而長年積水不退，成為無法耕種的溼地，如今改建為滯洪池，不但讓民眾免於水患之苦，更創造了一處生態園區。

今年口湖鄉公所以「小日月潭」為主題行銷宜梧滯洪池，在池邊周圍布置充滿年節、元宵氣氛的裝置藝術，配合豐富生態與天然美景，吸引許多遊客造訪，一些愛鳥人士也利用年假來此賞鳥拍照。

滯洪池旁的口湖遊客中心表示，中心打造「單車生態旅遊」行程，繞池1周約3.7公里，途中有許多植物、鳥類、昆蟲生態，同時也可了解滯洪池如何幫助地方解決水患，寓教於樂。

口湖鄉長林哲凌表示，宜梧滯洪池在2013年獲選為雲林農業博覽會副展場，經過總體整理規畫，環境非常優美，每天清晨或黃昏，經常可見民眾在此騎單車、慢跑、散步，成為口湖的水漾後花園。

林哲凌說，口湖鄉位於沿海地帶，水資源豐富，成龍溼地在觀樹教育基金會、縣政府、農委會經營下，「成龍溼地國際環境藝術節」已打響名氣，日後宜梧滯洪池將以「小日月潭」為號召，打造治水與休閒的示範景點。

(中國時報)